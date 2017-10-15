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    İnsanı bu hale getiriyor... İstanbul'da ilk kez ele geçirildi

    Hürriyet Haber
    15.10.2017 - 08:40 | Son Güncelleme:

    İspanya’nın Barcelona şehrinden İstanbul'un Avcılar ilçesine gönderilen kargodan, kullananı bilincini kaybetmiş şekilde saldırganlaştıran uyuşturucu flakka çıktı.

    Son dakika... İSPANYA’nın Barcelona kentinden Türkiye’ye gönderilen bir kargoyu takibe alan İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Avcılar’da alıcısı Bulut O. görünen kargoyu inceledi. Narkotik köpekleri kargoya tepki verdi. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre işyerinde tuzak kuran ekipler, kargoyu almaya gelen özel bir TV kanalında spiker olan Serkan O.’yu gözaltına aldı.

    ‘YAKINIM GÖNDERDİ’

    Kargo açılarak madde test cihazıyla kontrol edildi ancak Türkiye’de daha önce bilinmeyen bir uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Laboratuvarda yapılan analizde, maddenin ‘flakka’ olarak bilinen, ‘Alpha PVP Hydrochloride’ olduğu saptandı.

    ABD ve Brezilya başta olmak üzere tüm dünyada yayılmaya başlayan, kullananları adeta yamyama çevirip saldırganlaştıran uyuşturucunun, ilk kez Türkiye’de yakalandığı belirtildi. Özel bir kanalda haber spikerliği yapan Serkan O., “Barcelona’dan bir yakınım kargoyu gönderdi. İçinde ne olduğunu bilmiyordum” dedi ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serkan O.’nun söz konusu uyuşturucuyla ilgili haberler sunduğu da öğrenildi. Güvenlik güçleri, uyuşturucunun kaynağını bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

    ÖLÜMCÜL TEHLİKE

    Rusya menşeili olan sentetik uyuşturucunun ilk olarak ABD’de ortaya çıktığını söyleyen yetkililer, toz ve hap şeklinde kullanılan uyuşturucuyla ilgili uyarıda bulundu. Uyuşturucu kullananların görüntüsünün korku yarattığı ve ölümcül etkisi olduğunu belirten yetkililer, “Maddeyi kullananlar, tanımadıkları kişilere saldırıyor, üstlerini başlarını parçalıyor. Halüsinasyona yol açan madde, kalp krizine neden oluyor” dedi. ABD’de bu uyuşturucuyu kullanan bir kişinin arkadaşının yüzünü yediği de medyada yer aldı.

    Zombi hapı olarak bilinen Flakka nedir'Zombi hapı' olarak bilinen Flakka nedir?

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    Etiketler: flakka nedir
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