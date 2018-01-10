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İnsanca aylık kaça yaşanır?

Şebnem TURHAN
10.01.2018 - 22:03 | Son Güncelleme:

Gıdanın yanı sıra giyim, kira, elektrik, su gibi zorunlu ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için aylık kaç paraya ihtiyacınız var? Türk-İş 5 bin 238 lira, işveren örgütü İGİAD 1857 lira, hükümet asgari ücretle 1603 lira, TÜİK ise 1893 lira diyor. Peki sizce ne kadar?

TÜRKİYE’de ‘insanca yaşam’ için ayda kaç lira kazanmalısınız? Sorunun cevabı işverene, işçiye ve hükümete göre farklı. Geçen ay işçilerin muhalefetiyle hükümet ve işveren konfederasyonu bir işçinin 1603 lira ile yaşayabileceğini kabul etti ve asgari ücret belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise asgari ücret görüşmelerine asgari geçim standardını 1893 lira olarak bildirmişti. Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş ise her ay 4 kişilik ailenin gıda ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçtları için yapması zorunlu harcamalarının toplamı olarak yoksulluk sınırını açıklıyor. Aralık 2017 için dört kişilik bir ailenin aylık evine girmesi gereken en az miktarın 5 bin 238 lira hesaplandı. Bu hesap aileden bir kişinin gelir getirdiği duruma göre belirlenmiş. İşverenlerden bir başka hesabı ise Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) yapıyor. İGİAD Türkiye’nin yanı sıra bölge bölge ‘insani geçim ücreti’ (İGÜ) hesaplıyor. 2018 için İGİAD’a göre İstanbul’da insanca yaşamak için dört kişilik bir aileye aylık 2.385 lira yeterli olacak. Türkiye içinse 12 bölgenin ortalamasını alıyor ve bu rakam 1857 lira belirleniyor. 

İnsanca aylık kaça yaşanırİGİAD ile Türk-İş’in hesapta ele aldığı faktörler birbirinden farklı değil. İGİAD da tıpkı Türk-İş gibi 4 kişilik ailenin aylık insani geçim maliyetini gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz, mobilya, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim harcamalarını alarak buluyor. Farkı, 12 bölgeye göre hesaplaması ve Türk-İş’ten düşük rakam elde etmesi. Hem Türk-İş hem de İGİAD alkol ile sigara masrafının hesap dışı bırakıyor. İGİAD bir yetişkin erkek için aylık gıda harcamasının 302.58 lira olarak veriyor. Türk-İş’te ise 445.58 lira olarak belirleniyor.

İGİAD, dün düzenlediği toplantı ile 2018 yılı İGÜ değerini açıkladı. İstanbul’da 4 kişilik ailenin insani geçim ücretini (İGÜ), 2.385 TL belirlendi. İGÜ rakamı, SGK, vergi ve devlet tarafından karşılanan eğitim giderlerini içermiyor. İGİAD, bu rakamı, işçiye verilmesi gereken insani geçim ücreti tutarı olarak işverenlere tavsiye ediyor. Her bölge için farklı ücretlerin belirlendiği çalışmada, Türkiye ortalaması 1857 lira hesaplandı.

İGİAD asgari ücretten daha yüksek bir rakama işaret etse ve asgari ücret seviyesinin daha da yukarılara çekilmesi gerektiğini vurgulasa da Türk-İş’in yoksulluk sınırı hesabına yaklaşamıyor.

İnsanca aylık kaça yaşanır

İnsanca aylık kaça yaşanır

Etiketler: gazetehaberleri
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