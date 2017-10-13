İnsan yiyen kaplan dehşet saçtı

Aslında kaplan iki köylüyü öldürüp dördünü yaraladıktan sonra temmuz ayında yakalanmıştı. Ancak yetkililer, bir süre sonra kaplanı doğaya bıraktı. Kaplan serbest kaldıktan sonra 2 kişiyi daha parçaladı. Bunlardan biri de geçtiğimiz hafta oldu. Bir kadın, kaplan tarafından öldürüldü. Bunun üzerine kaplanı yeniden yakalamak üzere çalışmalar başladı.

Rishikesh Ranjan adlı doğa parkı yetkilisi, "4 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. Onu vurabiliriz ama bayıltarak yakalamayı tercih ediyoruz" diyerek kaplanı öldürmeyi ilk seçenek olarak düşünmediklerini belirtti.

İNSAN ETİNİN TADINI ALDI

Kaplanların insanlara saldırması sık yaşanan bir durum değil ancak uzmanlar, bir kere saldırdıktan sonra kaplanların insan etinin tadını aldığını ve buna devam ettiğini söylüyor.