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    İnsan yiyen kaplan dehşet saçtı

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Hindistan'da insan yiyen kaplan paniği yaşanıyor. Maharashtra eyaletindeki Brahmapuri kentinde dişi bir kaplan 4 kişiyi öldürdü.

    Aslında kaplan iki köylüyü öldürüp dördünü yaraladıktan sonra temmuz ayında yakalanmıştı. Ancak yetkililer, bir süre sonra kaplanı doğaya bıraktı. Kaplan serbest kaldıktan sonra 2 kişiyi daha parçaladı. Bunlardan biri de geçtiğimiz hafta oldu. Bir kadın, kaplan tarafından öldürüldü. Bunun üzerine kaplanı yeniden yakalamak üzere çalışmalar başladı.

    Rishikesh Ranjan adlı doğa parkı yetkilisi, "4 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. Onu vurabiliriz ama bayıltarak yakalamayı tercih ediyoruz" diyerek kaplanı öldürmeyi ilk seçenek olarak düşünmediklerini belirtti. 

    İNSAN ETİNİN TADINI ALDI

    Kaplanların insanlara saldırması sık yaşanan bir durum değil ancak uzmanlar, bir kere saldırdıktan sonra kaplanların insan etinin tadını aldığını ve buna devam ettiğini söylüyor.

     

     

     

    Etiketler: hindistan , kaplan saldırısı , insan yiyen kaplan
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