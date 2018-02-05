İnsan yerine eşya taşıyan sürücüsüz otomobil: Nuro R1

Yeni bir otonom araba daha ortaya çıktı. Ancak bu araba, önemli bir fark ile diğer örneklerinden ayrılıyor. Nuro isimli firma tarafından geliştirilen R1, diğerlerinden farklı olarak insan değil, eşya taşıyan bir otonom elektrikli araç olarak karşımıza çıkıyor. Taşınan eşyalar ise internet siparişlerinden kuru temizleme teslimatına kadar pek çok farklı ürünü içerebiliyor. Bu araç ile tek yapmanız gereken aracın içerisinden eşyalarınızı almak ve aracın ilerleyişini seyretmek.

Bir süre öncesine kadar Google'ın ana firması Alphabet'in otonom araba kolu Waymo'da çalışan iki mühendis bir araya gelerek Nuro'yu kurmuşlardı. USA Today tarafından belirtilene göre firmanın yeni yaptığı duyuruya göre de R1 aracının, bu yılın ilerleyen vakitlerinde sunulması bekleniyor.

R1'in kargo kapasitesi yaklaşık olarak 20 alışveriş torbası olarak belirtiliyor. Aracın boyu, büyük bir SUV'nin yaklaşık olarak yarısı kadar ve bu da yaya yollarında dolaşabilen teslimat robotlarından çok daha büyük olması anlamına geliyor. Ayrıca kargoları hedeflerinin kapılarına bırakan benzer hizmetlerin aksine Nuro, alıcıların R1 ile buluşarak teslimatlarını almalarını gerektiriyor. Bir akıllı telefon uygulaması da alıcıların kargolarını takip etmelerine ve araca erişmelerine imkan tanıyor.

R1, yaya geçitlerinde durmak ve U dönüşü yapmak gibi tipik sürüş durumlarının arasında rahatlıkla hareket edebiliyor. Nuro, giderek kalabalıklaşan otonom araba piyasasına adım atsa da, izlediği farklı yol diğer otonom araçlardan çok daha farklı olmasına sebep oluyor.

Waymo ve Uber gibi diğer firmalar otonom arabalarla insanları taşımayı planlarken, Nuro'nun hedefi kargoları taşımak. Pek çok farklı boyuttaki işletme bu aracın hizmetini kullanabilir ve yoldaki benzinli kargo araçlarının sayılarını azaltırken, teslimat sürelerini de kısaltabilir.



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