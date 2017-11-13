İnsan vücudunda enflamasyona neden olan 4 yiyecek

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Hazır çorbalar
Hazır çorbaların içeriğindeki monosodyum glutamat (MSG), vücutta iltihaplanmayı artıran en önemli suçlulardan biridir. Fareler üzerinde yapılan deneyler göstermiştir ki MSG enjekte edilen farelerde vücutta iltihaplanma ve tip 2 diyabet gelişmektedir. Bu araştırma sonuçları insanlar üzerinde denenmese de MSG’nin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin sorgulanmasına yol açmıştır. Cipsten hazır çorbaya birçok üründe kullanılan bu maddeden korunmak için yapmanız gereken tek şey bu içeriğe sahip ürünleri tüketmemektir.
Yulaf ezmesi ve soslar
Yulaf ezmesi ve sosların içinde rafine karbonhidratlar ve kan şekerinizi yükselten şekerler vardır. Kan şekeriniz yükseldiğinde vücut, proenflamatuar maddeleri serbest bırakır ve glisemik indekste artışa neden olur. Örneğin 2 çorba kaşığı barbekü sosunda 16 gram şeker vardır. Bu da kanınızda iltihaplanmayı artırmak için gayet yeterli bir miktardır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki glisemik indeksi yüksek gıdalarla beslenen kadınların iltihaplı bir hastalıktan ölme riskleri, böyle beslenmeyen hemcinslerine göre üç kat fazladır.
Süt proteini
Sütte var olan A1 kasein adlı bir tür protein de enflamasyona neden olur. Eğer laktoza karşı intoleransınız varsa herhangi bir süt ürünü gastroenteral sisteminizde sıkıntıya neden olacaktır. Eğer bu ürünlerin tüketiminden sonra acil tuvalet ihtiyacı duyuyorsanız sütün içinde bulunan bu proteine karşı hassassınız demektir. Aynı zamanda bu proteinin vücutta iltihaplanmaya neden olabileceği de saptanmıştır.
Dondurulmuş gıdalar ve mikrodalga ürünleri
Bu ürünler içeriklerindeki trans yağlar nedeniyle oldukça sağlıksızdır. Journal of Nutrition’da yayınlanan bir araştırma, bol trans yağ tüketen kadınların az tüketenlere göre yüzde 73 daha fazla CRP seviyesine sahip olduklarını göstermiştir. Günde 2.000 kalori tüketen biri için trans yağ tüketiminin maksimum 2 gram olması önerilmektedir. Siz de alışveriş yaparken üzerinde “trans yağ içermez” ibaresi olan ürünleri seçerek bu konuda bir önlem alabilirsiniz.
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