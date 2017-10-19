İnsan kaçakçıları yakarak öldürmüştü... Bu yüzden Türkiye'den gitmek istemiş

Geçen 7 Ekim Cumartesi günü Çamlı Mahallesi Manastır Koyu Mevkii'nden geçen vatandaşlar, yerde yatan yanmış bir kadın cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen yanmış ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kanık'ın, bir televizyon kanalında yayınlanan ve moda üzerine olan yarışma programına katıldığı öğrenildi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan E.D., S.Ç., M.K. (41) ve oğulları G.K. (17) ile Y.K. (16) dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KATİL ZANLILARIYLA ANLAŞMIŞ

Öldürülen Kanık'ın butik işlettiği öğrenilirken, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçiyle hakkında şikayette bulunulduğu, konuyla ilgili dava açıldığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği öğrenildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kanık'ın, hapse girmemek için Türkiye'den kaçmak amacıyla yasa dışı geçişi organize ettiği belirtilen cinayet zanlılarıyla anlaştığının belirlendiği öğrenildi. Kanık'ın para karşılığı anlaştığı bu kişilerce boğulduğu, ardından tanınmaması için makilik alanda cesedinin ateşe verildiği belirtildi. Zanlıların suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.