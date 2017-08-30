MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>İnsan değil onlar!

İnsan değil onlar!

Ahmet CAN / STARTUP
30.08.2017 - 23:33 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 23:33

Müşteri temsilcilerinin yerini almaya başlayan chatbotlara (sohbet robotu) yerli girişimlerin de ilgisi artıyor. Şu anda 350’den fazla şirkete hizmet veren Jetlink de bunlardan biri. Jetlink Kurucu Ortağı Ozan Can Köseley, “Kullandığımız yapay zekâ gibi teknolojilerle insan gibi sohbet eden chatbotlar geliştiriyoruz” dedi.

“MERHABA. Nasıl yardımcı olabilirim?” Bu soru artık e-ticaret sitelerinde veya sosyal ağlarda şirketlerin sayfalarında sık sık karşımıza çıkıyor. Bir şikayeti dileİnsan değil onlar
getirmek veya bir sorunu çözmek için müşteri temsilcilerini tıkladığımızda çoğu kez karşımızdakinin gerçek bir insan olduğunu sanabiliriz. Ama değil. Karşımızdaki kişiler, ‘chatbot’lar. Yapay zekâ teknolojili yazılımlar sayesinde her geçen gün akıllanan chatbotlar, şirketlerin müşteri ilişkilerini yürütüyor, hatta sipariş bile alıyor. Bu teknolojiyi global çapta geliştiren yerli girişimlerden biri de Jetlink. Yaklaşık 1 yıl önce Ozan Can Köseley ve Kaan Tezgel tarafından kurulan Jetlink, şirketlerin müşterilerine verdiği hizmeti hızlandırabilmek için yola çıktı.

İNSAN SOHBETİ GİBİ
Şirketlere gelen destek talebi, rezervasyon, satın alma ve ürün arama gibi müşteri hizmetleri işlemlerini chatbotlarla yapılabilmesi için çözümler sunduklarını anlatan Köseley, “Mesajlaşma ile müşterilerin taleplerinin hızla karşılanmasını sağlıyoruz. Bunu da çoklu kanaldan mesajlaşma altyapısı ile beraber, yapay zekâ ve chatbot’ları bir arada kullanarak yapıyoruz” dedi. Köseley, geliştirdikleri altyapıları sayesinde şirketlerin kendi soru-cevap chatbotlarını oluşturabilecekleri anlatarak, “Daha gelişmiş chatbot ihtiyaçları için ise ‘Jetlink Bot Framework’ adında kendi platformumuz var.

Bu platformla herhangi bir kanalda çalışabilecek kompleks, insan sohbetini taklit edebilecek düzeyde botlar geliştirilebilirken, botların yönetilmesi de çok kolay bir hale geliyor” diye konuştu. Chatbotun devreye alınmasından sonra gerekli olan eğitim, istatistik ve kampanya yönetimi gibi hizmet sundukları belirten Köseley, şunları söyledi: “Chatbotlarla müşteri temsilcileri etkili bir şekilde birlikte çalışabiliyor. Bu hibrid yapı ve makina öğrenmesi teknikleriyle Chatbotun müşteri temsilcisinden farklı soruların yanıtlarını da öğreniyor.”
İnsan değil onlar
Jetlink'i Ozan Can Köseley ve Kaan Tezgel bir yıl önce kurdu.

350’DEN FAZLA MÜŞTERİ
Jetlink şu anda 350’den fazla şirkete hizmet veriyor. Köseley, “Toyota, müşteri hizmetleri işlemleri için Jetlink Framework platformunu kullanıyor. KasapDöner, Saka Su ve BurgerKing için sipariş alabilen chatbotları sunarken yine Yataş için ise kişi özelliklerine göre kişiye özel yatak önerebilen chatbot’lar hizmet veriyoruz. Yine ajanslarla işbirliği yaparak markalara hizmet verdiğimiz projeler de olabiliyor” dedi. Deneysel ürünler de geliştirdiklerinin altını çizen Köseley, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Deneysel olan alan adına özel alt ürünler geliştiriyoruz. Örneğin; yemek siparişinin botlarla yapılabilmesi için www.jetyemek.net’i geliştirdik. Buna benzer domain’e özel alt ürünler geliştirebiliriz.

Kendi yatırımıyla devam ediyorlar

ŞU ana kadar gerekli yatırımı kendilerinin yaptıklarını söyleyen Köseley, “Yurtdışı büyüme planları doğrultusunda yatırımcı görüşmelerimiz devam ediyor, fakat bu konuda çok aceleci davranmıyoruz” dedi. Ayrıca Köseley, hedeflerinin 3 yıl içerisinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde ilk 5 üründen biri olmak olduğunu ifade ederek, “Bu kapsamda yurtdışına açılım için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Chatbot nedir

ARKA planında çalışan bir kod algoritması bulunan chatbotlar, sorulan soruları ve verilen komutları yerine getiren sanal asistanlar olarak biliniyor. Geliştirilen algoritma kullanıcıların sorabileceği soruların tahmin edilerek çalışıyor. Oluşturulan senaryolar karşısında, kullanıcıların sordukları sorulara en uygun yanıtlar veriliyor. Yanıtın uygunluğuna ise yapay zekâ tarafından karar veriyor.

 

 

Etiketler: sohbet robotu , Orta Doğu , Ozan Can Köseley
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri