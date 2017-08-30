İnsan değil onlar!

“MERHABA. Nasıl yardımcı olabilirim?” Bu soru artık e-ticaret sitelerinde veya sosyal ağlarda şirketlerin sayfalarında sık sık karşımıza çıkıyor. Bir şikayeti dile

getirmek veya bir sorunu çözmek için müşteri temsilcilerini tıkladığımızda çoğu kez karşımızdakinin gerçek bir insan olduğunu sanabiliriz. Ama değil. Karşımızdaki kişiler, ‘chatbot’lar. Yapay zekâ teknolojili yazılımlar sayesinde her geçen gün akıllanan chatbotlar, şirketlerin müşteri ilişkilerini yürütüyor, hatta sipariş bile alıyor. Bu teknolojiyi global çapta geliştiren yerli girişimlerden biri de Jetlink. Yaklaşık 1 yıl önce Ozan Can Köseley ve Kaan Tezgel tarafından kurulan Jetlink, şirketlerin müşterilerine verdiği hizmeti hızlandırabilmek için yola çıktı.

İNSAN SOHBETİ GİBİ

Şirketlere gelen destek talebi, rezervasyon, satın alma ve ürün arama gibi müşteri hizmetleri işlemlerini chatbotlarla yapılabilmesi için çözümler sunduklarını anlatan Köseley, “Mesajlaşma ile müşterilerin taleplerinin hızla karşılanmasını sağlıyoruz. Bunu da çoklu kanaldan mesajlaşma altyapısı ile beraber, yapay zekâ ve chatbot’ları bir arada kullanarak yapıyoruz” dedi. Köseley, geliştirdikleri altyapıları sayesinde şirketlerin kendi soru-cevap chatbotlarını oluşturabilecekleri anlatarak, “Daha gelişmiş chatbot ihtiyaçları için ise ‘Jetlink Bot Framework’ adında kendi platformumuz var.

Bu platformla herhangi bir kanalda çalışabilecek kompleks, insan sohbetini taklit edebilecek düzeyde botlar geliştirilebilirken, botların yönetilmesi de çok kolay bir hale geliyor” diye konuştu. Chatbotun devreye alınmasından sonra gerekli olan eğitim, istatistik ve kampanya yönetimi gibi hizmet sundukları belirten Köseley, şunları söyledi: “Chatbotlarla müşteri temsilcileri etkili bir şekilde birlikte çalışabiliyor. Bu hibrid yapı ve makina öğrenmesi teknikleriyle Chatbotun müşteri temsilcisinden farklı soruların yanıtlarını da öğreniyor.”



Jetlink'i Ozan Can Köseley ve Kaan Tezgel bir yıl önce kurdu.





350’DEN FAZLA MÜŞTERİ

Jetlink şu anda 350’den fazla şirkete hizmet veriyor. Köseley, “Toyota, müşteri hizmetleri işlemleri için Jetlink Framework platformunu kullanıyor. KasapDöner, Saka Su ve BurgerKing için sipariş alabilen chatbotları sunarken yine Yataş için ise kişi özelliklerine göre kişiye özel yatak önerebilen chatbot’lar hizmet veriyoruz. Yine ajanslarla işbirliği yaparak markalara hizmet verdiğimiz projeler de olabiliyor” dedi. Deneysel ürünler de geliştirdiklerinin altını çizen Köseley, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Deneysel olan alan adına özel alt ürünler geliştiriyoruz. Örneğin; yemek siparişinin botlarla yapılabilmesi için www.jetyemek.net’i geliştirdik. Buna benzer domain’e özel alt ürünler geliştirebiliriz.

Kendi yatırımıyla devam ediyorlar

ŞU ana kadar gerekli yatırımı kendilerinin yaptıklarını söyleyen Köseley, “Yurtdışı büyüme planları doğrultusunda yatırımcı görüşmelerimiz devam ediyor, fakat bu konuda çok aceleci davranmıyoruz” dedi. Ayrıca Köseley, hedeflerinin 3 yıl içerisinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde ilk 5 üründen biri olmak olduğunu ifade ederek, “Bu kapsamda yurtdışına açılım için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Chatbot nedir

ARKA planında çalışan bir kod algoritması bulunan chatbotlar, sorulan soruları ve verilen komutları yerine getiren sanal asistanlar olarak biliniyor. Geliştirilen algoritma kullanıcıların sorabileceği soruların tahmin edilerek çalışıyor. Oluşturulan senaryolar karşısında, kullanıcıların sordukları sorulara en uygun yanıtlar veriliyor. Yanıtın uygunluğuna ise yapay zekâ tarafından karar veriyor.