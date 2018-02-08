Tanrılar Çağı 2018'in en ilginç kitaplarından biri. Genç kitleye hitap eden bir distopya macerası gibi başlayan satırlarda ilerledikçe karşınıza modern bir felsefi sorgulama çıkıyor: İnsan bilmek mi ister yoksa inanmak mı?
- Tanrılar Çağı tam olarak neyi anlatıyor?
- Tanrılar Çağı aslında eşimle kendi aramızda yaptığımız sorgulama muhabbetleri üstüne kurduğum için, anlatmaktan ziyade soran bir kitap olduğunu söylemeliyim. Bir mesaj vermek, bir düşünceyi anlatmak bence kısıtlayıcı bir yaklaşım. Sorunun ve sorgulamanın çok daha büyük bir gücü olduğunu düşünüyorum. İnsan zihninde kalıcı olan şeyin cevaplardan çok sorular olduğuna inandım bu yüzden anlatan değil soran bir kitap yazmaya karar verdim. Cevapların hepsi okuyucuda. Konu olarak ise bir distopya içerisinde inandıklarıyla bildikleri uğruna çatışmaya giren insanların mücadelesini anlatıyor.
-Karakterler ve kurgusu hakkında ufak bir ipucu verebilir misiniz?
Kitap Theodore, Zero ve Hakan adında üç karakter üzerinden ilerliyor. Yollarının nerede ve nasıl kesiştiğini son satıra kadar saklayan bir kitap. Bir tarafta insanlığın tanrıyı bulmak ya da tanrı olmak arasında yaptığı seçim, diğer tarafta ise bilmek ile inanmak arasında kalan bir içsel sorgulama. İki farklı anlatım tekniğini bir arada sunmaya çalıştım. Karakterler belli bir yaş grubu ya da etnik kimlik sınırlandırması içerisinde değil bu sebeple evrensel değerler üstüne kurulu bir yapısı var. Amacım dünyanın herhangi bir ülkesinde, herhangi bir şehrinde de okunduğunda aynı etkiyi yaratacak bir kitap ortaya koymaktı. Bunu başarıp başaramadığımı kitap Türkiye sınırlarını aştığı zaman görebileceğim sanırım.
Tanrılar Çağı, Kent Kitap yayınları arasından piyasaya çıktı.
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