İnsan beyni formatlanabilir mi?

İnsan beyni, kişinin düşündüğü ve inandığı doğrultuda çalışıyor. Mutluluk ve mutsuzluğu ise yaşanılan olaylar değil, bu olaylara yüklenen anlamlar belirliyor.
“Ne düşünürsek ve neye inanırsak beynimiz o yönde çalışır” diyen Uzm. Klinik Psikolog İhsan Öztekin, kişilerin yaşadığı olayların olumsuz etkilerinden farklı bir bakış açısıyla kurtulabileceklerini vurguladı.
Geçmişte yaşadığımız olumsuzluklar bazen peşimizi bırakmaz. Bu olumsuz düşüncelere saplanıp kalmak ise kişide öfke ve sürekli kendini kötü hissetme hali gibi duygulara sebep olabilir.
Olumsuz düşüncelerin “zihinsel detoks” ile kontrol altına alınabileceğine dikkat çeken uzmanlar, mutluluğu belirleyen faktörlerin kişinin yaşadıklarına yüklediği anlamlar doğrultusunda oluştuğunu belirtiyor.
Zihinsel detoksa bir nevi virüs temizleme programı gibi bakabilirsiniz. İnsan beyninin de ara sıra format atmaya ihtiyaç duyduğunu unutmayın. Peki beynimize nasıl format atacağız?
Zihinsel detoks için işte size birkaç öneri;
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