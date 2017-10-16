İnşallah kaza olmaz: Tesla’yı gören önüme kırıyor!

Karbon salınımını azaltmak için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zorlu Center işbirliğiyle yollara çıkan ‘Tesla’ marka

elektrikli taksi, 1 haftadır İstanbul yollarında.

Özellikle gençlerin ilgi odağı olan taksi, sarı taksilere göre yüzde 15 daha pahalı. Daha önce makam şoförlüğü yaptığını söyleyen elektrikli taksinin şoförü Sertaç Uzunhasanoğlu ise İstanbul’daki sürücülerden bir ricası var. “Yolda taksiyi gören meraktan önüme kırıyor. Ya da yanıma gelip yavaşlıyor ve bir şeyler soruyor” diyen Uzunhasanoğlu, 1 haftada başından geçenleri şöyle anlattı: “Daha çok gençler kullanıyor. Hatta saatlerce Zorlu Center’ın önünde sıra bekliyorlar. Müşterilerin ilk sorusu ‘Kaç paraya götürüyorsun’ oluyor. Çok pahalı sanıyorlar. İkinci soru ise ‘Kilometrede kaç lira yakıyor.’ Ancak en büyük sorun seyir halindeyken meraklı insanlar oluyor. Araç kullanırken ya önüme kırıyorlar yavaşlamam için ya da yanımda durmaya çalışıyorlar. İnşallah bir gün kazaya neden olmayız.”

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