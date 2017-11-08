İnsanlıktan utandıran haber! Eğer fark edilmeseydi...

Olay, bugün Hürriyet Mahallesi 1530 numaralı sokakta meydana geldi. Karaman Belediyesi temizlik işçileri, çöp konteynerlerini kompresörlü kamyona aktarırken, ağzı bağlı çuvalda hareketlilik olduğunu fark etti. Çuvalı açan işçiler, köpekle karşılaştı. Bu sırada yoldan geçen Hasar Uçar da o anları cep telefonuyla sosyal paylaşım sitesinde canlı olarak yayınladı, ardından da durumu belediyeye ait hayvan barınağına bildirdi.



Kendisini kamyondan çıkaran temizlik görevlisininelini ısıran köpek, ekipler tarafından hayvan barınağına teslim edildi.Temizlik görevlisi de hastaneye götürüldü.



Hasan Uçar, dün akşam saatlerinde aynı bölgede ayaklarından yaralı bir köpek bulduğunu, onu da hayvan barınağına teslim ettiğini söyledi.