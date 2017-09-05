İnşaattaki gerileme İngiltere için uyarı işareti mi?

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor. Verilere ilişkin açıklamada İngiltere’de ağustos ayında inşaat sektörünün son 12 ayın en zayıf performansını sergilediği kaydedildi. IHS Markit Direktör Yardımcısı Tim Moore, “İngiltere’de inşaat şirketlerinin verileri inşaat sektörünün ağustos ayında donuk halini devam ettirdiğini gösteriyor. Mühendislik projeleri duraklarken, inşaat sektörünün genel büyümesi, konut sektörü projelerine bağımlı olmaya devam ediyor” dedi.

WorldFirst Başekonomisti Jeremy Cook ise “İnşaat sektöründeki yavaşlama ekonominin geri kalanı için bir uyarı işareti olabilir” yorumunu yaptı.