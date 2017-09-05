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İnşaattaki gerileme İngiltere için uyarı işareti mi?

AA
05.09.2017 - 10:38 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 10:38

İngiltere’de inşaat sektörü ağustos ayında son bir yılın en düşük büyümesini gösterdi. IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında bir önceki ayda kaydettiği 51.9 seviyesinden 51.1 seviyesine geriledi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor. Verilere ilişkin açıklamada İngiltere’de ağustos ayında inşaat sektörünün son 12 ayın en zayıf performansını sergilediği kaydedildi. IHS Markit Direktör Yardımcısı Tim Moore, “İngiltere’de inşaat şirketlerinin verileri inşaat sektörünün ağustos ayında donuk halini devam ettirdiğini gösteriyor. Mühendislik projeleri duraklarken, inşaat sektörünün genel büyümesi, konut sektörü projelerine bağımlı olmaya devam ediyor” dedi.

WorldFirst Başekonomisti Jeremy Cook ise “İnşaat sektöründeki yavaşlama ekonominin geri kalanı için bir uyarı işareti olabilir” yorumunu yaptı.

Etiketler: inşaat sektörü , ingiltere , Jeremy Cook
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