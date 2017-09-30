İnşaatta gaza basacak

2017 yılında TAV, Yenilenebilir Enerji ve Mersin Limanı şirketlerindeki paylarından 1.2 milyar dolarlık hisse satışına imza atan Akfen Holding, buradan elde ettiği geliri inşaat projelerinde kullanmayı planlıyor. Şimdiye kadar Loft markasıyla 3 konut projesinde 650 milyon liralık yatırım hayata geçiren Akfen, yapımı devam eden Bulvar Loft ve Bodrum Loft projelerinin tamamlanmasıyla bu rakamı 1 milyar 250 milyon TL’ye ulaştıracak. Ankara’da 15 bin konut yapacak arsa stokları olduğunu, İstanbul’da ise kentsel dönüşüm projelerini takip ettiklerini belirten Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın “Yatırımda durmayı ve fren yapmayı düşünmüyoruz. Yeni konut, hastane, yurt projeleri yolda” dedi.

YURTDIŞINA AÇILIYOR

Şirket Loft markasını yurtdışına taşımayı hedefliyor. Bunun için bir araştırma birimi kurduklarını belirten Akın, ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya’daki fırsatları gözlediklerini kaydetti. Yatırım anlamında ABD’nin konut satış fiyatları ve bunun geri dönüş hızı bakımından her dönem cazibesini koruduğunu belirten Akın, yurtdışını düşündükleri ortamda bunun görmezden gelinemeyeceğini ifade etti. Diğer yandan İngiltere’nin de içinde bulunduğu Birleşik Krallık’ın referandumda Avrupa Birliği’nden ayrılmaya karar vermesinin gayrimenkul sektöründe farklı bir akıma neden olduğunu kaydeden Akın, “Bu BREXIT kararı sonrasında Londra’nın Avrupa Birliği dışındaki bir bölgede kalacak olmasıyla finans şehri gücünü kaybedeceği görülüyor. Londra’nın yerini Frankfurt’un alacak olması şimdiden yatırım anlamında bir fırsat oluşturuyor” dedi.

BAĞIMLILARA ÖZEL EVLER

Akfen İnşaat, Loft yatırımlarının yanı sıra 1 milyar 750 milyon TL yatırım değerine sahip Eskişehir ve 1 milyar TL’lik Tekirdağ Şehir Hastaneleri ile 135 milyon TL’lik Isparta, Ankara ve Kütahya öğrenci yurtlarının yapımına devam ediyor. Buradan bakıldığında şirketin yürüyen inşaat projelerinin toplamı 3.5 milyar TL olarak ölçülüyor. Kütahya, Isparta ve Hacettepe’de yaklaşık 10 bin yataklık öğrenci yurdu hayata geçirdiklerini belirten Akın, “Elimize fırsat geçerse burada daha da ilerlemeyi planlıyoruz. İlk etapta biz bunları kendimiz işletelim diye girdik ancak Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun piyasadaki hakimiyeti çok fazla olduğu için yapıp buraya kiralama yoluna gidiyoruz” dedi.

Şehir Hastaneleri’ni kamu özel sektör işbirliği ile hayata geçirdiklerini belirten Akın, “ Belki 1-2 ihale daha yapabiliriz. Denizli ve Samsun olarak teklif verdiğimiz iki şehir hastanesi projesi var. Aydın ile de ilgileniyoruz. Devlet politikası bunların devam etmesine yönelik olursa biz bu ihalelere gireceğiz” diye konuştu. Selim Akın, yeni bir iş kolu ile daha ilgilendiğini de söyledi. Türkiye’de alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlıları için bakım evleri yapmayı planladıklarını belirten Selim Akın, mevzuat eksikliklerinin giderilmesini beklediklerini kaydetti. Akın ilk hedeflerinin 10 bakım evi olduğunu ifade etti.

TALEP YAVAŞLADI

KONUTA talebin yavaşladığına dikkat çeken Akın, “Bu dönemde insanlar paralarını biraz daha muhafazakar harcıyor. Önlerini görmek istiyorlar. Talepte yavaşlama olsa da konutta arz sorunu yok” dedi. İstanbul’un gayrimenkulde doygunluk noktasına geldiğini belirten Akın, “2017’nin ilk 7 ayında yıllık 20 bin ve üzeri konut satılan büyük iller içerisinde lider Ankara’daki konut satışlarında yüzde 12.5 artışla 84 bin 788 konut satıldı. Bu artış oranı İstanbul’da yüzde 2.5 ile sınırlı kaldı” dedi.

YÜZDE 21 KÂR FIRSATI

HAYATA geçirdiği konut projelerinde ‘kâr fırsatı modeli’ ile proje yapımı süresince konut fiyatlarındaki değişimi ilk günden açıklayan Akfen İnşaat, yeni projesinde bu modelini güncelledi. Şirket, geçen yıl yapımına başladığı Ankara’daki Bulvar Loft projesinin tamamlanacağı 2019 yılının başına kadar daire sahiplerine yüzde 21’lik kâr fırsatı sağlayacağını duyurdu. Projedeki dairelerin fiyatı 361 bin liradan başlıyor.