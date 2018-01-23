İnşaatlar artık yarım kalmayacak

Sermaye yapısı güçlü firmalarda sorun olmazken, güçlü olmayan firmalar kimi zaman yarı yolda kalıyor. Yarım kalan inşaatlar konutzedeler yaratınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Mayıs 2014’de yürülüğe giren Tüketici Kanunu konut sektörü için bir takım düzenlemeler getirdi. 30 ve üzerinde konut yapan firmalara bakanlık tarafından belirlenen teminat ve şartları sağlaması zorunluluğu getirildi. Bu seçeneklerden biri de ‘Bina Tamamlama Sigortası’ydı. Uzun yıllar geçmesine karşın bu alanda bir çalışma yapılmadı, inşaat firmaları hak ediş sistemi, banka teminat mektubu gibi diğer seçenekleri kullanarak proje geliştirdi.

Bina tamamlama sigortasının Türkiye’deki ilk poliçesini ABD merkezli Rosenberg & Parker gerçekleştirdi. Tepe İnşaat’a ait İstanbul Ömerli’deki Tepe Aura Evleri bu sigortanın uygulanacağı ilk konut projesi oldu. Bu sigorta ile gayrimenkul şirketi yükümlülüklerini yerine getiremezse, sigorta şirketi geliştiricinin yerine geçiyor. Şirket ya projeyi tamamlayıp teslim ediyor, ya da faizi ile birlikte yapılan tüm ödemelerin iadesini sağlıyor. Rosenberg & Parker Türkiye CEO’su Meltem Gezen, Türkiye’deki konut projelerinin1.5 yıl için 2 milyar dolarlık gayrinakdi kaynakla teminat altına alınacağını söyledi. Gezen, 2 milyar dolarlık bu kaynakla Türkiye’de 100 bin konutun teminat altına alınabileceğini de belirtti.