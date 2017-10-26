İnşaata herkes değil gücü olan girsin

Cihan İnşaat’ın Emlak Konut güvencesiyle Bahçekent Hoşdere’de hayata geçireceği Avrupark Hayat konut projesinin tanıtım toplantısında Kurum, “Bugün gücünün üzerinde iş yapan firmaları piyasalarda görüyoruz. Yaşanan bu darlığın ve sıkışıklığın bir sebebi de budur diye düşünüyorum. Artık insanlar kendi finans yetkilerine, ölçülerine göre hareket etmek zorunda. Bir birim iş yapabilecek kapasitesi varsa eğer, bir birim iş yapmalı, üç birim değil. Biz bunu ihale şartnamemizde bir sınır olarak koyuyoruz. Teminat mektuplarıyla işi açıkçası çok daha zor hale getiriyoruz. Niye, çünkü herkes değil, gücü olan girsin” dedi.

TÜRKİYE’YE İLGİ AZALMADI

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin sürdüğünü belirten Kurum, “Tüm dünyada sıkıntılar var. Almanya’da hükümet kurulmadı, Hollanda keza aynı şekilde. İspanya bölünür mü bölünmez mi? Ama geçen hafta bize 2 projeye ilişkin milyar dolar seviyesinde çok büyük yatırımcı geldi. Dolar ve maliyetler yükseliyor ama biz satış yapıyoruz”dedi.

Yeni projeleri Avrupark Hayat için 700 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala, 1095 konut ve 81 ticari üniteden oluşan projede daire fiyatları 220 bin liradan başladığını kaydetti. Pala, peşin alımlarda yüzde 5 indirim ve 42 ay firma bünyesinde vade farksız taksitlendirme yaptıklarını da ifade etti.