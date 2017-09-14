İnşaat yatırımına leasing desteği

FİNANSAL kiralama pazarı yılın ilk yarısında geçen seneyi oranla işlem hacminde yüzde 18 büyüdü. Pazartesi TÜİK’in açıkladığı Türkiye’nin büyüme rakamlarına göre, yılın ikinci çeyreğinden inşaat yatırımlarında yaşanan yüzde 25’lik artışla Türkiye yüzde 5.1 büyüdü. Bu büyüme finansal kiralamaya da yansıdı. Özellikle yol, metro, tünel gibi altyapı projeleri sayesinde iş ve inşaat makineleri leasingi 2.7 milyar TL’lik işlem hacmi ile bu yılın ilk yarısında yüzde 26 büyüdü. İş ve inşaat makineleri, toplam leasing pazarından da yüzde 26.2 pay aldı. Finansal kiralama işlemlerinde ikinci sırayı ise 2.6 milyar TL’lik işlem hacmi ve yüzde 25’lik pazar payı ile gayrimenkul leasing aldı.



Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili ve Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, yılın ilk yarısı itibariyle sektörün 2,9 milyar dolarlık bir iş hacmi gerçekleştirdiğini söyledi. Gökmen, iş ve inşaat makinelerinin yüzde 26’lık pazar payı ile sektörün büyümesine öncülük ettiğini belirterek, “İş ve inşaat makinelerini, yüzde 25 ile gayrimenkul ve yüzde 16 ile diğer makine ve ekipmanlar ürün grubu izledi.



Geçen yılın eş dönemi ile karşılaştırıldığında sektör yaklaşık yüzde 6’lık bir büyümeyi yakaladı” dedi.



Ünal Gökmen, yılın son çeyreğine yönelik beklentilerini de açıklayarak, şunları söyledi: “Beklentiler son çeyrekte özellikle gayrimenkul-sat ve geri kiralamada düşüş olacağını gösteriyor. Bunun yanında inşaat, tekstil, enerji, otomotiv, demir-çelik gibi üretime ve ihracata yönelik sektörlerde talep artışı öngörüyoruz. Bu paralelde son çeyrek işlem hacmi beklentimiz 6-6,5 milyar dolar bandında.”









SON ÇEYREK BENKLENTİSİ

İş Finansal Kiralama Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, sene sonunda leasigde işlem hacminin 6-6.5 milyar dolar aralığında gerçekleşeceğini belirterek, şunları söyledi: “Her yılın son çeyreği müşterilerimizin yatırımlarını arttırdıkları, dolayısıyla bizlerin de işlerimizin arttığı bir dönemdir. Bu senenin son çeyreğinde de yatırımların artmasını ve leasing pazarının da buna paralel olarak büyümesini bekliyoruz. ”



İŞLEM HACMİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKAR

Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, 5 yılda finansal kiralamada müşteri sayısını 60 binlerden 100 binlere çıkaracaklarını belirterek, şunları söyledi: “Sektörde yeni müşteri kazanımı anlamında güzel adımlar atıyoruz. Geçen yıl KOBİ’lere leasingi anlatmak amacıyla başlattığımız Anadolu Tanıtım Toplantılarımıza organize sanayi bölgelerini de dahil ederek, kapsamı genişlettik. Ciddi bir kesim de sektörü hiç tanımıyor ve direkt banka ve satıcı kredisine yöneliyor. Hedefimiz, bu kitleyi de leasingle tanıştırmak ve önümüzdeki 5 yılda müşteri tabanımızı 60 binlerden, 100 binlere; işlem hacmimizi de 6 milyar dolardan, 10 milyar dolar seviyesine yükseltmek.”



KGF'DEN YETERİNCE YARARLANAMADIK

İş Finansal Kiralama Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “KGF kredileri leasing pazarını nasıl etkiledi?” sorusunu, şöyle yanıtladı: “KGF kullanımı öncelikle bankalarda başladı ve önemli bir tutara ulaşıp kullandırımlar neredeyse bittikten sonra, banka iştiraki olan leasing şirketlerine de limit açıldı. Leasing sektörü doğrudan yatırımları finanse eden bir kredilendirme enstrümanı ve bizler mal bedelini müşterimize değil doğrudan satıcı firmaya ödüyoruz. Bu durumda gerçek anlamda kamunun üstlendiği bu kefaletin doğrudan yatırıma, üretime dönmesi için leasing, KGF’nin tesis edilme amacına hizmet etmek adına son derece uygun bir kredi kanalıdır. KGF kapsamındaki kefalet limitlerinin leasing şirketleri için yeniden değerlendirilmesi gündeme gelirse; yatırım ve üretim anlamında sektörümüzün bu ürünü kullanmak suretiyle ülkemiz ekonomisine hatırı sayılır bir katkıda bulunacağını düşünüyorum.”