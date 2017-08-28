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İnşaat sektöründe istihdam yüzde 2,1 azaldı

İHA
28 Ağustos 2017 - 10:52Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 10:52

İnşaat istihdam endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azalarak 67'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin İnşaat İşgücü Girdi Endekslerini açıkladı.  Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,2 gerileyerek, 67,7'ye indi.

Söz konusu dönemde, inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi, önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 gerileyerek 63 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 azaldı ve 63,9 değerini aldı.

Bu dönemde sektördeki brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artarak, 178,1'e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artış gösterdi ve 180,3'e çıktı.

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu , inşaat istihdam endeksi , inşaat endeksi
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