İnşaat sektöründe gözler bu fuarda

İstanbul Fuarcılık tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ desteği ile CNR İstanbul Emlak Zirvesi ve Fuar’ı, yatırımcıları, proje sahiplerini ve finansman sektörünü bir araya getirecek. CNR İstanbul Emlak Zirvesi, sektörün özellikle yatırım ve finansman konularının tartışılacağı, projelerin ve bu projelerin bulundukları coğrafyaların da tanıtılacağı bir zirve olacak.

Açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yapacağı CNR Emlak İstanbul Zirvesi’ne, TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Konutder Başkanı Altan Elmas, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Himmet Karadağ, gibi alanlarında uzman ve çok sayıda seçkin isim konuşmacı olarak katılacak.

TÜRKİYE’YE YATIRIM ZAMANI

Emlak sektörüne yön veren CNR Emlak İstanbul Zirvesi’nde 30’un üzerinde konuşmacı, 25 ülkeden, 500’den fazla uluslararası katılımcı ile buluşacak. CNR Emlak Fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek CNR Emlak İstanbul Zirvesi’nde “Şimdi Türkiye’ye Yatırım Zamanı” mottosu ile uluslararası yatırımcı ve sektör profesyonellerin perspektifinden Türkiye’nin sektördeki önemine dikkat çekilecek. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği zirvede; dünyada ve Türkiye’de emlak sektörü ve gayrimenkulün geleceği, Türkiye nasıl yatırım çeker? Yabancı yatırımcı ne istiyor? Uluslararası yatırımcıların perspektifinden Türkiye’nin sunduğu avantajlar, gayrimenkulde yatırım ortaklıkları ve gayrimenkulün finansmanı gibi konu başlıkları ele alınacak.

ANA KONUŞMACI 'YEŞİLİN BABASI'

CNR Emlak Zirvesi’nin “keynote konuşmacısı” yeşil binalar üzerine 14 kitap yazan, 100'den fazla konferansta ana konuşmacı olan ve 25 yıllık tecrübesi ile LEED sisteminde yaklaşık 4000 inşaat sektörü profesyonelini eğiten, “God Father of Green” (Yeşilin Babası) lakaplı Jerry Yudelson olacak. Yudelson, “Sürdürülebilir Şehirciliğin Geleceği” ana başlıklı konuşmasında daha yeşil bir dünya yaratmanın ve teknoloji trendlerinin sürdürülebilir şehirciliğe uygulanmasındaki aşamalarını paylaşacak. Jerry Yudelson, önümüzdeki on yıllık süreçte sürdürülebilir kentler yaratmak için gayrimenkul sektörünün neler yapması gerektiğine vurgu yapacak. Sürdürülebilir şehirciliğin ileriye götürülmesi için işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve hükümetler tarafından atılabilecek 5 adımı açıklayacak.

EN ÖNEMLİ PROJELER AYNI ÇATI ALTINDA

CNR Expo Yeşilköy’de organize edilecek olan Türkiye’nin tek uluslararası emlak ve gayrimenkul fuarının bu yılda yoğun ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. Fuara yerli ve yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Aralarında Rusya, İran, BAE, Suudi Arabistan, Katar başta olmak üzere 50’nin üzerinde ülkeden yatırımcıları ağırlayacak olan CNR Emlak Fuarı’nın bu yılki yeni pazarları Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Afganistan, Cezayir ve Fas olacak. Fuar, Türkiye’nin en önemli projelerini aynı çatı altında buluşturacak.