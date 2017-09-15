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İnşaat sektöründe ciro arttı

AA
15.09.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 11:07

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ilişkin "İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri" verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, yılın ikinci üç ayında bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 arttı.

Öte yandan, TÜİK'in konuya ilişkin bülteninde, inşaat üretim endeksine ilişkin olarak kurumda kısa dönemli iş istatistikleri için genel olarak yöntem ve veri kaynağı iyileştirme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Etiketler: inşaat ciro endeksi , inşaat verileri , Türkiye İstatistik Kurumu
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