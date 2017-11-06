İnşaat sektörü firmaları’nın yurtdışı pazarlama faaliyetleri devam ediyor

Bölge ihracatçı firmalarını alternatif uluslararası pazarlara açmak için hayata geçirdikleri URGE projelerinin başarıyla devam ettiğini belirten Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, ‘‘URGE Projelerimiz ile firmalarımızın bireysel olarak farklı pazarlara açılmalarının önündeki engelleri kaldırıyoruz. Üyelerimizi hedef pazardaki ilgili kuruluş ve firmalar ile bir araya getiriyor ve ticari bağlantılar kurmalarına vesile oluyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar çok sayıda firmamız hiç ihracat yapmadıkları ülkelere ürün satmaya başladı’’ dedi.

ENDONEZYA; UZAKDOĞU’NUN YILDIZI PARLAYAN ÜLKESİ

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, “Uzak Doğu'nun yıldızı parlayan ülkelerinden Endonezya hızla gelişen ekonomisiyle dikkat çekmesi ve sektördeki en büyük tedarikçilerinin bu ülkede yer alması nedeni ile ülkemiz ihracatı açısından önemli bir yere sahiptir.

Endonezya buğday unu, zeytinyağı, zeytin, domates salçası, kuru ve sert kabuklu meyveler, tütün, yaş meyve ve sebze gibi tarım ürünlerinin yanı sıra sanayi ürünleri olarak demir çelik ürünleri, paketleme makine ve ekipmanları, inşaat malzemeleri, mermer ürünleri gibi ürünlerde potansiyel bir pazar. Türk yatırımcılar bu sektörlerde Endonezya'da iş yapabilirler’’ diye konuştu.

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE İŞBİRLİĞİ

Ekonominin lokomotif gücü olarak konumlanan inşaat sektörünün yapı taşlarının bir araya geleceği Dubai’de ise büyük iş bağlantılarının gerçekleştirilmesi en güçlü beklentiler arasında olduğunu belirten DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, ‘‘İnşaat kümesi firmalarımızın dünya açılımlarına katkı yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Orta Doğu, inşaat piyasasının ülkemiz firmalarına alternatif bir pazar olduğunu, bununla beraber inşaat sektörünün ihracat potansiyelini geliştirmek adına Dubai’nin pazar potansiyelinin önemli olduğu ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, İnşaat sektöründeki firmalarımızın Dubai’de sektördeki gelişmeleri yakından takip etme imkânı bulabileceğini hem de sektörün önde gelen firmaları yerinde ziyaret ederek pazarın potansiyelini görülebilecekler" diye konuştu.