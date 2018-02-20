İnşaat ruhsatına kota gelsin

“İnşaatın lokomotif sektör olduğu gerçek, talep de var ama bir düzenleme şart” diyen Kurum, belli bölgelerde arz fazlası olduğuna dikkat çekti. İnşaat ruhsatlarına kota getirilmesi gerektiğini söyleyen Kurum, “Nasıl çiftçi ürün ekerken ona kota veriliyorsa, bu inşaatta da olmalı. Bir yerde dönüşüm var, yılda 10 bin konut satılıyor, 30 bin için ruhsat veriliyor. Sonra üretici kârından fedakarlık yapmak zorunda kalıyor. Elbette her ilçe aynı değil. Mesela Ataşehir’de satılıyor ama Bağdat Caddesi’nde sorundan söz ediliyor. Bir dönem metrekaresi 6 bin dolara satarken şimdi 4 bin dolara satılırsa iyi deniyor. Belediye ruhsat verirken bunu göz ardı etmemeli ve önüne gelene ruhsat verilmemeli. İnşaat firmalarında teknik ve mali yeterlilik aranmalı. Bu sefer doğru yanlış, iyi kötü ayırt edilmiyor. Düzenleme altına almazsak, kota koymazsak, hak edene ruhsat vermezsek süreç kötüye gider ve tüm sektör olumsuz etkilenir” dedi. Gayrimenkul sektöründeki derneklerin birleşip tek ses olmaya çalıştığını belirten Kurum, Hükümet ve sektör temsilcilerinin düzenlemeler için çalıştığını ifade etti. Maliye Bakanlığı’nın da gayrimenkul sektörü özelinde çalışmalar yaptığını belirten Kurum, “Bunun adı tapu harcı, KDV düzenlemesi, kredi garanti fonundan pay ayrılması ya da başka bir model olabilir. Ama sektör için bunların yapılması gerektiği kanaatindeyim” dedi.

1.3 MİLYARLIK 11 BLOK İNŞA EDİLİYOR

KURUM, Emlak Konut’un ihale ettiği arsa üzerinde, İstanbul Seyrantepe’de hayata geçen konut projesinin tanıtımında basının karşısına geçti. Avangart İstanbul projesinden 1 milyar 300 milyon lira hasılat beklendiğini belirten Kurum, Emlak Konut payının 637 milyon lira olduğunu belirtti. Gül Proje Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sönmez Aydın, projede 11 blokta toplam 935 konut ve 18 ticari birim hayata geçirdiklerini belirtti. Aydın, “Fiyatlar 400 bin lira ile 3.5 milyon lira arasında değişiyor. Ön satışta yüzde 10’u satıldı. Aslında bu yüzde 25 olurdu ama durgunluk ve arz fazlası nedeniyle satış hızı düştü” dedi.