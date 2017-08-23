İnşaat işinde çalışıyordu, bıraktı! Şimdi kendi işini kurdu patron oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde inşaat işleriyle uğraşırken tavsiye üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvuran kişi, kendisine sağlanan hibe desteğiyle 4 milyon liralık yatırım yaparak, 6 bin metrekare alan üzerinde tavuk çiftliği kurdu.



Silvan ilçesinde yaşayan Hanefi Binen (37), veterinerlik fakültesinden mezun olan kardeşinin tavsiyesi üzerine tavuk çiftliği kurmak için TKDK'ye başvurdu.

Kurumdan aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle 6 bin metrekarelik alan üzerinde tavuk çiftliği kuran Binen, 40 bin tavuğun bulunduğu çiftlikte yıllık ortalama bin 80 ton beyaz et üretiyor, 60 kişiye de iş imkanı sağlıyor.

Binen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tavuk çiftliğini kurmak için TKDK'a yaptıkları başvurunun kabul edilmesinden sonra sağlanan hibe desteğiyle 2014 yılında tavuk çiftliğini kurduğunu söyledi.

Kurumun hem tavuk çiftliği hem de tavuk kesimhanesi için 2 milyon lira hibe desteği verdiğini anlatan Binen, tavuk çiftliğini 4 milyon liraya mal ettiğini anlattı.

"TKDK hibesi sayesinde girişimci oldum." diyen Binen, şehir dışından getirdikleri civcivleri 45 gün besledikten sonra kesip paketleyerek soğuk hava depolarına aldıklarını, daha sonra da ihtiyaca göre piyasaya sürdüklerini belirti.

"İŞSİZLİKTEN BİZ DE ÇOK ÇEKTİK"

Amacının bölgede istihdam yaratmak olduğunu dile getiren Binen, şöyle devam etti:

"İşsizlikten biz de çok çektik. Bu nedenle kendi memleketimde iş imkanı sağlamak istedim. Çok şükür tesisimizi kurduk. Şu anda yaklaşık 60 işçi istihdam ediyoruz. Kapasitenin altında üretim gerçekleştirmemize rağmen kar ediyoruz. Tesisimiz şu anda yüzde 10 kapasiteyle çalışıyor. Tam kapasiteye ulaştığımızda en az 250 kişi çalışır. Yılda ortalama bin 80 ton beyaz et üretimi yapılıyor. Çiftliğimizde ürettiğimiz eti, Diyarbakır'a komşu il ve ilçelerde bulunan bayilerimize gönderiyoruz."

Tesis büyüdükçe istihdam olanağının artacağını vurgulayan Binen, hedefinin sürekli üretim olacağını kaydetti.

Çiftlikte çalışan Mensure Avuç da işini severek yaptığını, işi sayesinde aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi. Gülovan Bilge de ablasıyla birlikte çiftlikte çalıştığını, bu tesis sayesinde iş imkanına kavuşarak ailelerini geçindirdiklerini ifade etti.

"KENTİMİZİ TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

TKDK İl Koordinatörü Hikmet Güneş de girişimcilere yönelik bu tür destekleri vermeye devam edeceklerini, bu destekler sayesinde kentte tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaların ilerlediğini bildirdi.

Diyarbakır'ın bütün ilçelerini, köylerini ve mezralarını gezdiklerini anlatan Güneş, "Çiftçilerimizi desteklemeler konusunda bilgilendiriyoruz. Yatırım yapmak isteyenleri destekleyeceğiz. Kurum olarak onların yanındayız. Kentimizi tarım ve hayvancılık alanında üretim merkezi haline getireceğiz. Binen'in kurduğu işletmede 60 kişi çalışıyor. Çalışanlar hem gelir elde ediyor hem de bölge ekonomisine katkıda bulunuyor."