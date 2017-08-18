İnşaat bizim işimiz

ULUSLARARASI inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 2015 yılında 40 olan Türk müteahhitlik firması sayısı 2016 yılında 46 oldu. Bu sayı ile Türkiye, 65 firma ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından dünyada ikinci sıradaki yerini korudu. Üçüncü sırada 43 firma ile ABD bulunuyor.

TÜRKLERİN PAYI ARTTI

Geçtiğimiz dönemde küresel konjonktürde ve risk iştahında izlenen dalgalanmalar, küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerin başında yer alan uluslararası inşaat sektöründeki etkisini arttırdı. Küresel likidite koşullarında oluşan sıkılaşma ve jeopolitik sorunların da etkisiyle ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası İnşaat Firması’nın pazar büyüklüğü; 2013 yılında 544 milyar dolar iken, iki yıl üst üste yüzde 4.1 oranında azalarak 2015 yılında 501 milyar dolara geriledi. 2016 yılında ise yüzde 6.4 daralmayla 468 milyar dolar oldu. Uluslararası müteahhitlik pazarının son üç yılda toplam yüzde14 oranında gerileme gösterdiği konjonktürde, Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışında gösterdiği performans arttı. ENR listesindeki Türk firmalarının sayısı geçtiğimiz yıl 40’tan 46’ya yükselirken aynı dönemde pazar payı da arttı. Listedeki Türk firmaların toplam pazar payı 2013 yılında yüzde 3.8 iken 2014 yılında yüzde 4.3, 2015 yılında yüzde 4.6, 2016 yılında ise yüzde 5.5 olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı Avrupa’da bir miktar azalırken ana pazarlarının tümünde artış gösterdi. Pazar payı Ortadoğu’da yüzde 7.9’dan yüzde 9.1’e, Asya’da yüzde 5.5’den yüzde 7.0’ye, Afrika’da yüzde 4.7’den 5.1’e çıktı.

‘BÜYÜK BAŞARI’

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, “Tüm dünyada yakından takip edilip referans olarak kabul gören bu rapora; aralarından 42 tanesi Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olan toplam 46 firma ile damga vurmak ve firma sayısıyla tam 10 yıldır dünyada Çin’den sonra ikinci konumda bulunmak bizim için büyük övünç kaynağıdır. Geçtiğimiz dönemde küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler büyük oranda artmış, düşen enerji fiyatları nedeniyle enerji ihracatçısı ülkelerde gerçekleştirilen yatırımlar ivme kaybetmiştir. En büyük pazarlarımızdaki olumsuz gelişmelere rağmen firmalarımızın toplam gelirden aldığı payı yükseltmiş olmaları çok büyük başarıdır” dedi.