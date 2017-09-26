İnovasyonda sınıfta kaldık

TEKNOLOJİNİN iş yapış şekilleri üzerindeki etkisi her geçen gün artıyor. Yaşlanan sektörler ve bu yeni çağda hızla hayatımıza giren akıllı makinelerle endüstri 4.0 ve yeni sanayi devrimi süreci hız kazanıyor. Hızla değişen bu dünya beraberinde şirketler arasındaki rekabeti getiriyor. En önemli rekabet ülkeler arasında yaşanıyor. Bu rekabetin belirleyici kriteri ise inovasyon. Ülkelerin ve hükümetlerin izlediği politikalar yeni dünyadaki rekabetçi kabiliyetinin en önemli noktalarının başında geliyor.



Türkiye’nin ileri teknoloji ürünleri konusundaki dünyadaki yerinden biraz bahsedelim. Toplam imalat sanayinde yüksek teknoloji ürünlerinin oranı yaklaşık yüzde 3,5 civarında yer alıyor. Toplam ihracat içindeki yüksek teknoloji ürünlerin payı ise yüzde 2.5 civarında. Ülkelerin inovasyon ve yenilikçilik anlayışlarını ortaya koyduğu ileri teknoloji ürünlerinde durum böyleyken Türkiye’nin dünyadaki yeri nerede? Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve ABD Cornell Üniversitesi ortaklığı ile hazırlanan 2017 Küresel İnovasyon Endeksleri Raporu’nun sonuçları geçen ay açıklandı. Rapor 128 farklı ülkenin ekonomisini, patent başvurularından, altyapı ve eğitim harcamalarına kadar birçok ölçütü ele alarak incelendi.



1 BASAMAK DÜŞTÜ

Küresel İnovasyon Endeksleri ile bir ülkenin inovasyon kapasitesi; inovasyon sistemleri, insan kaynakları maliyeti ve araştırması, altyapı tesisleri, piyasa etkisi, ticaret öz yeterliği, bilgi, teknoloji ve inovasyon başta olmak üzere 81 kategoride değerlendiriliyor. 2011 yılından beri dünyanın en yenilikçi ülkesi seçilen İsviçre, bu yıl da listenin en başında yer alma başarısı gösterdi. Listede ilk 10’a giren diğer ülkeler ise İsveç, Hollanda, ABD, İngiltere, Danimarka, Singapur, Finlandiya, Almanya ve İrlanda oldu. Açıklanan rapora göre Türkiye küresel inovasyon endeksleri sıralamasında geçen yıla göre bir sıra gerileyerek 128 ülke arasından 43’üncü sırada yerini aldı. 2016 yılında 138 ülkenin incelendiği raporda 39.03 puanla 42. sırada yer alan Türkiye’nin bu yıl 38.9 puan aldığı görülüyor. Türkiye’nin önünde yer alan bazı ülkeler arasında Romanya, Hırvatistan, Litvanya, Bulgaristan, Birleşiş Arap Emirlikleri ve Güney Kıbrıs bulunuyor.



Peki bu rapordan ne gibi sonuçlar çıkıyor. Türkiye, ileri teknoloji ürünlerine olan odağını arttırsa da, dünya çapındaki rekabet daha da hızlı artıyor ve Türkiye geçtiğimiz yıla göre listede bir basamak gerilemiş durumda. Bu yüzden inovatif sonuçların alınabileceği stratejik odaklarda dünyadaki ülkelerin hızı hesaba katılarak planlamaların yapılması gerekiyor. Odaklanılması gereken bir diğer nokta ise endüstri 4.0 ve yapay zekanın hâkim olacağı dünyaya doğru giderken, ülkemizin güçlü bir inovasyon stratejisine ihtiyacı var. Özellikle devlet teşvikleriyle özel sektör ve akademik dünyanın bu alana daha fazla odaklanması ve Türkiye’nin inovatif anlayışını daha üst seviyeye çekmeleri gerekiyor.