İnönü mesajı

Kılıçdaroğlu, şükran ve minnetle anıldığını belirttiği İnönü’yü mesajında, ‘halkın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, Lozan Zaferi’nin mimarı’ diye nitelendirdi.
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