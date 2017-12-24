İnönü mesajı

Kılıçdaroğlu, şükran ve minnetle anıldığını belirttiği İnönü’yü mesajında, ‘halkın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, Lozan Zaferi’nin mimarı’ diye nitelendirdi.