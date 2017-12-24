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    İnönü mesajı

    ANKARA
    24.12.2017 - 22:42 | Son Güncelleme:

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı, eski CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’yü vefatının 44’üncü yıldönümü nedeniyle andı.

    Kılıçdaroğlu, şükran ve minnetle anıldığını belirttiği İnönü’yü mesajında, ‘halkın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı, Lozan Zaferi’nin mimarı’ diye nitelendirdi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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