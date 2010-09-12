Gelelim İnönüye. İnönü'de bayram var. Hemde ne bayram. BuTam şeker bayramı. Ye ye doymazsın. Uzun bir zamandan sonra ilk defa bir maçın bitmesini istemedim. Keşke 90 dakika uzatma olsaydı.



MKE Ankaragücü' nü harika oyunuyla 4-0 yendi kara kartal. Goller Bobo(2), İ. Toraman ve Nobre' den geldi.



Nobre' de yükselen performans gerçekten çok güzel. Defansa yardım etti, orta yaptı, pres yaptı, tüm hava toplarını aldı, çalım attı ve gol attı. Bir forvetten çok bir dinamo, bir maestro gibiydi. Aferin Nobre.



Bobo dün birbirinden güzel iki gol attı ve bu takımın forveti benim dedi. Fatih Tekke Nobre ve Bobo' nun bu performansı devam ederse kadroya bile zor girer.



Guti yavaş yavaş takıma uyum sağlamaya başladı. Bobo' ya yaptığı ince asistle alkışı haketti.

Defansda Ferrari hatasız oynadı. İsmail Köybaşı' na milli takım doping olmuş. Çok çalıştı ve kendine güvenerek oynadı. Necip ve Ernst'in uyumu son derece başarılı oldu.



Dün akşam tek sırıtan kişi Nihat' dı. Schuster' de farkına varıp Nihat' ın yerine Tabata' yı oyuna aldı. Ve oyuna Tabata' nın girmesi ile rakibin iyice eli kolu bağlandı. Ekrem Türk milli takımı için bir kayıp ve ayıp. Bu çocuğu elinden kaçıranları kınıyorum. Bize karşı oynarken dilerim iyi bir performans göstermez.



Quaresma'nın sakat olması maç öncesi bizleri korkutsada, oyun süresince fazlada rahatsız etmedi. Onun yetenekleri asla tartışılmaz. Umarım çok büyük sakatlıklar yaşamaz ve devamlı bizlere futbol resitali verir.



Beşiktaş bu sezon gerçekten keyif veren futbol oynuyor. Beşiktaş' ı seyretmek gerçekten ayrıcalık. Kıskanmayacaksın ve hangi takımı tutarsan tut, futbol izlemek istiyorsan İnönü' ye gideceksin.



Perşembe günü oynanacak Uefa Avrupa ligi grup maçında kartalımıza yürekten başarılar diliyorum.