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    İnönü Ailesi'nden Külünk'e dava

    ANKARA
    02.11.2017 - 23:18 | Son Güncelleme:

    CHP milletvekili ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan, AK Parti Milletvekili Metin Külünk hakkında ‘millete hakaret’ davası açtıklarını söyledi.

    CHP’li bir grup milletvekiliyle birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Bilgehan, “Sonunda 44 yıl önce aramızdan ayrılan İnönü’yü FETÖ’cü de yaptılar. Kurtuluş Savaşı kahramanı İnönü’yü asker kaçağı ilan etmişlerdi önce, yakınlarda Cumhuriyet’in kurucularına ‘iki ayyaş’ dediler. AKP milletvekillerinden biri daha da ileri giderek Atatürk’ün zehirlendiğini öne sürerek İnönü’yü, İsmet Paşa’yı hedef gösteriyor. Bu deli saçması suçlamalara sessiz kalmayacağız. İnönü Ailesi olarak bu haddini bilmez milletvekiline ‘millete hakaret davası’ açıyoruz. Haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

    Etiketler: Metin Külünk , gülsün bilgehan , gazetehaberleri
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