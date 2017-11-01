inMapper uygulaması iç mekanları cebinize getiriyor

Başta alışveriş merkezleri olmak üzere müzeler ve havalimanları gibi büyük kapalı mekanlarda navigasyonu, harita hizmetini ve akıllı aramayı birleştiren inMapper, ziyaretçilere gitmek istedikleri yere kadar yol gösteriyor. Ziyaretçiler inMapper’a; web sitesinden, mobil uygulamalardan ve kiosklardan erişebiliyor.

İnteraktif haritalar ile gidecekleri ve bulundukları yeri seçen ziyaretçiler, iç mekanlarda engelli rotası, fırsat rotası gibi farklı rotalarla navigasyon yapabiliyor. inMapper’ın akıllı arama özelliğiyle mağazalar, ürünler ve fırsatlar aranan kelimeye göre listeleniyor ve ziyaretçilerin aradıklarını kolayca bulması sağlanıyor. Ziyaretçiler indirimli şekilde alışveriş yaparken daha fazla mağaza gezme olanağına kavuşuyor. Konum paylaşımı özelliğiyle ise bulundukları yeri WhatsApp, Messenger, SMS gibi farklı mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderen ziyaretçiler, arkadaşlarıyla hızlıca buluşabiliyor.

inMapper’ı kullanan perakende markaları ve bankalar ise iç mekan haritaları üzerinde mağazalarını ve şubelerini gösterebiliyor, fırsat ve indirimler sunabiliyor. Böylece markalar, yüzlerce mağazanın olduğu mekânlarda kendilerini öne çıkarabiliyor. Ziyaretçilerin aramalarına uygun doğal reklamlarla da doğru zamanda doğru kişilere ulaşabiliyorlar.