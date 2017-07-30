İnlediler... Polis sokaktan duydu... Kurtuldular

İranlı Farmaz adlı insan kaçakçısıyla temas kurdular. 35 bin Euro ödeme yapıldı. Farmaz, 3 İranlı’yı Taksim’de bir otele yerleştirdi. Bir ay otelde kalan 3 İranlı’nın ailesi de ‘sınırda sorun çıktı’ gerekçesiyle oyalandı. 3 İranlı’nın ailesinden de 75 bin lira daha alındı. Farmaz, daha sonra 3 İranlı’yı gidiş zamanının geldiğini söyleyerek otelden çıkardı. Kadıköy, Fikirtepe’de bir eve götürdü. Eve girdikleri anda Afgan uyruklu 6-7 kişi üzerlerine çullandı. Elleri, ayakları, gözleri bağlandı. Afgan çete, aileyle bağlantı kurup 65 bin Euro daha istedi. Aileye işkence görüntülerini göndererek paranın acil olarak gönderilmesi istendi. Ailenin anlaşma yoluna gitmek istediği çete istediği paradan taviz vermedi. İranlıların dayıları Elyas Momammad Khah İstanbul’a geldi.



EV EV DİNLEDİLER

Asayiş Şube Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, Khah’ın başvurusu üzerine araştırma başlattı. Khah’ın yeğeni de İstanbul’a geldi. Yeğeni kaçırıldıkları gün görüştüğü Sayed’in Fikirtepe diye bir yerden bahsettiğini söyledi. Polis, kentsel dönüşüm alanı olan Fikirtepe’deki metruk evlere yöneldi. Burada Afganlıların kaldığı sokak belirlendi. Gece evler tek tek dinlendi. Bir evden inleme sesi gelmesi üzerine ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Rehin tutulan 3 İranlı kurtarıldı. Afgan çete üyeleri Farhat Eşref (20) ve Zülfikar Settar (22) gözaltına alındı. 37 gün boyunca bıçakla derileri parçalanan, vücutlarına kızgın ütü basılan, çekiçle vücutlarına vurulan İranlılar ailelerine teslim edildi. Başarılı operasyonun ardından İranlılar ve aileleri polise teşekkür etti.