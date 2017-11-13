Injustice 2'nin yeni karakterleri belli oldu

Injustice 2’de Lois Lane’in ölümüyle birlikte Süpermen karanlık bir karaktere dönüşüyor. Dünyayı kötülerden arınmaya ant içen Süpermen, bir diktatöre dönüşüyor. Bu durumdan rahatsız olan kahramanlar Batman’in etrafında toplanıyor. Bu kahramanlara Ninja Kaplumbağalar’da katılıyor.

Yayınlanacak olan DLC’de oyuncular, Ninja Kaplumbağaları tek bir karaktermiş gibi oynayacaklar. Bu mekaniğin oyun içinde nasıl olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. DLC’de Ninja Kaplumbağalar'ın yanı sıra Atom ve Enchantress karakterleri de bulunuyor. DLC’nin ilk karakteri Atom, 12 Aralık’ta oyuna eklenecek. Enchantress ve Ninja Kaplumbağalar’ın ise ne zaman oyuna ekleneceği hakkında bir tarih bulunmuyor. Warner Bros. Interactive’in, geçmişte Injustice 2’ye her ay bir karakter yayınladığını göz önünde bulundurursak, Ninja Kaplumbağalar’ın Ocak ayında eklenmesi bekleniyor. Oyundan ayrı satılacak olan paketin, PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkış tarihi açıklanmadı. DLC yakın bir zamanda satışa sunulacak, Injustice 2: Ultimate Edition’un içerisinde ücretsiz bulunacak.