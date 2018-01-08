Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Injustice 2 Enchantress oynanış videosu çıktı

Injustice 2 Enchantress oynanış videosu çıktı

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 10:12 | Son Güncelleme:

2017'nin en başarılı dövüş oyunlarından olan Injustice 2'ye Fighter Pack 3 DLC's, ile Atom karakterini getirmişti. Şimdi ise bu DLC'ye Enchantress karakterini getiriyor.

DC evreninin karakterlerini karşı karşıya getiren oyun, grafikleri ve oynanış mekanikleri ile oyuncuları kendine çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Fighter Pack 3 DLC'sine sahip olan oyuncular için Atom karakteri getirilmişti. Şimdi yine aynı DLC'ye sahip olan oyuncular için Enchantress karakteri getiriliyor. Oynanış videosu yayınlanan karakterin zor kombo dinamiklerine sahip olduğu görülüyor.

Injustice 2 Enchantress oynanış videosu çıktı

Kendini koruma altına alan bazı yetenekleri de bulunan Enchantress'in bazı yetenekleri Mortal Kombat'daki Quan Chi'ye benziyor. 9 Ocak tarihinde oyuna eklenecek olan karakterden önce bu DLC ile birlikte Ninja Kaplumbağalar eklenecek. PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında bulunan Injustice 2'ye başka yeni karakterlerin gelip gelmeyeceği ise belli değil.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri