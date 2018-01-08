Injustice 2 Enchantress oynanış videosu çıktı

DC evreninin karakterlerini karşı karşıya getiren oyun, grafikleri ve oynanış mekanikleri ile oyuncuları kendine çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Fighter Pack 3 DLC'sine sahip olan oyuncular için Atom karakteri getirilmişti. Şimdi yine aynı DLC'ye sahip olan oyuncular için Enchantress karakteri getiriliyor. Oynanış videosu yayınlanan karakterin zor kombo dinamiklerine sahip olduğu görülüyor.

Kendini koruma altına alan bazı yetenekleri de bulunan Enchantress'in bazı yetenekleri Mortal Kombat'daki Quan Chi'ye benziyor. 9 Ocak tarihinde oyuna eklenecek olan karakterden önce bu DLC ile birlikte Ninja Kaplumbağalar eklenecek. PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında bulunan Injustice 2'ye başka yeni karakterlerin gelip gelmeyeceği ise belli değil.