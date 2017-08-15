ininal API platformu ile finansal teknolojiler dünyasının kapılarını kullanıcılarına açıyor

1 milyondan fazla kullanıcı hesabı bulunan, 2 milyonun üzerinde ön ödemeli MasterCard satan ve aylık 600.000'den fazla aktif kullanıcıya sahip olan bölgenin lider finansal teknoloji şirketlerinden ininal, Türkiye'deki finansal servislerin hızla gelişmesi ve girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi adına API (Uygulama Programlama Arayüzü) platformuyla geniş ve benzersiz finansal teknoloji yeteneklerini tüm yazılımcılara, girişimlere ve şirketlere sunuyor.



Finansal servisler çoğunlukla düzenlemelere ve zorunlu işletme lisanslarına bağlı olup dışarıdan erişime kapalı olsalar da bankacılık servislerine dışarıdan erişim sunan API'ler şu anda Avrupa'da ve Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında geliyor. Avrupa'daki Ödeme Sistemleri Kanunu (PSD2) ile finans kuruluşları artık zorunlu olarak API'lerini kullanıma açıp finansal işlem fonksiyonlarına üçüncü parti şahıslar tarafından erişim izni verirken bazı bankalar düzenlemeye uygun olarak kendi API'lerini erişime sunduklarını belirtiyorlar. Birçok banka ve finans kuruluşunun yakın gelecekte kendi API'lerini yayınlaması bekleniyor, bu durumun ortaya çıkaracağı rekabette yazılımcılar ve girişimciler için en önemli karar noktası ise sunulan API'lerin yetenekleri olacak. Ancak ödeme ve para transferi gibi temel finansal işlemler hala dışarıdan erişime kapalı durumda.



ininal API'nin başlıca özellikleri şöyle:

Kullanıcı hesabı oluşturma

ininal sanal MasterCard oluşturma

Kullanıcı hesabına ve / veya karta para yükleme

Bir ininal MasterCard'tan başka bir ininal MasterCard'a para gönderme