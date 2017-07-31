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    İngiltere'nin seçkin birliğinde skandal!

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 09:46Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 12:34

    İngiltere ordusunun Falkland Adaları'ndaki üssünde görev yapan kadın asker Rebecca Crookshank'ın tacize uğradığını ispatlayan görüntüler şoke etti.

    İngiltere'nin özel birliği Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF)'a ait 2001 yılında çekilmiş skandal görüntüler ortaya çıktı.

    Daily Mail'in haberine göre kadın asker Rebecca Crookshank'ın ortaya çıkardığı fotoğraflarda Falkland Adaları'nda bulunan İngiliz askerlerinin kadın askeri nasıl taciz ettiği görülüyor. Crookshank cinsel saldırıya uğradığını söylüyor.

    İngilterenin seçkin birliğinde skandal

    Orduda görev yaparken 21 yaşında olan kadın asker, orduda yaşanan taciz vakalarını göstermek için fotoğrafları paylaştığını söyledi. Crookshank, 28 erkek askerin bulunduğu üste tek kadın olduğunu anlattı.

    İngilterenin seçkin birliğinde skandal

    İngiliz ordusunda cinsel saldırı olayları hayli yaygın, son beş yılda 363 vaka kayıtlara geçti. Ordu bünyesindeki askeri polis, geçen yıl 113 tecavüz veya taciz belirledi.

    İngilterenin seçkin birliğinde skandal

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    Etiketler: ingiltere , Ordu , skandal
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