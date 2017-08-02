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Önel: İngiltere’nin hammadde açığı Türkiye için fırsat

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
02 Ağustos 2017 - 15:33Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 15:35

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkma süreci sonrası iç piyasada yaşayacağı hammadde açığının fırsat olduğunu söyledi. Önel, bu aşamada KOBİ’lerin desteği ve ticaret odalarının aktif hale gelmesiyle özellikle otomotiv, gıda ve tekstil sektörlerine ciddi katkı sağlanabileceğine dikkat çekti.

İlker Önel, İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkma süreci sonrası iç piyasada yaşayacağı ara mamul ve hammadde açığından kaynaklı ihtiyacın Türkiye için bir fırsat olduğunu söyledi.

Önel, bu aşamada KOBİ’lerin desteği ve ticaret odalarının aktif hale gelmesiyle özellikle otomotiv, gıda ve tekstil sektörlerine ciddi katkı sağlanabileceğine dikkat çekti.

Özellikle euro bölgesinden hammadde temininin önümüzdeki süreçte sıkıntıya gireceğini ve maliyetleri yükseleceğini belirten Önel, “İngiltere adım adım Avrupa Birliği’nden çıkmaya hazırlanırken özellikle kendi iç piyasasında yaşayacağı ara mamul ve hammadde açığı ülkemiz için bir fırsat olabilir. 2017 yılının başından beri euro bölgesi ekonomileri uygulanan politikalarla büyümede az da olsa ivme yakalamış ve enflasyonu yukarı yöne çevirmeye başlamıştı.  İngiltere de geçmiş senelere göre iç piyasasında bir hareket ve ihracatında yukarı yönlü kazanımlar yaşadı. Fakat Brexit sürecinin başlaması hem finans merkezi olması hem de özellikle bazı ürünlerde net ihracatçı olması sebebiyle tehlikeye girmeye başladı. Özellikle euro bölgesinden hammadde temini önümüzdeki süreçte sıkıntıya girecek ve maliyetlerini yükseltecektir” diye konuştu.

Bu sürecin iyi bir fırsat olduğunun ve iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen İlker Önel, ekonomik ivme için önemli adımlar atılabileceği konusunda önerilerde bulundu.

Önel “Ülkemiz açısından bu fırsatın iyi değerlendirilip özellikle otomotiv, tekstil ve gıda konusunda serbest ticaret antlaşması imzalanması ve KOBİ’lerin de desteğiyle ticaret odalarının aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Böyle bir fırsatın değerlendirilmesinin yükselen ticaret hacmimize pozitif bir katkı sağlayacağı kesindir” dedi.

Etiketler: İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği , İlker Önel , İngiltere
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