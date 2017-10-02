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İngiltere’nin en büyük 5. havayolu şirketi Monarch Airlines iflas açıkladı

Hürriyet Haber
02.10.2017 - 11:36 | Son Güncelleme:

İNGİLTERE’nin en büyük beşinci havayolu şirketi olan Monarch Airlines ani bir kararla tüm operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

İngiliz havacılık tarihinin en büyük iflası olan bu kararın ardından önümüzdeki döneme yönelik 300 bin rezervasyon iptal olurken, halen ellerinde dönüş bileti olan 100 bin yolcunun da yurt dışından nasıl geleceği henüz belirsiz. 2 bin 500 kişinin çalıştığı Monarch Airlines geçen sene 6 milyon yolcu taşımış ve 214 milyon Pound zarar açıklamıştı.

İngiltere Uluştırma Bakanı Chris Grayling kararla ilgili olarak, "Beklenmedik bir duruma karşı beklenmedik bir karşılık" ifadesini kullandı.

Monarch Airlines 5 Haziran 1967'de kuruldu. Yarım asırlık şirket, İngiltere'nin önde gelen oyuncuları arasında yer alıyordu.

Etiketler: İngiliz havacılık tarihi , Monarch Airlines , iflas kararı
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