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    Hürriyet >Dünya>İngiltere’den Suu Çi’ye: Arakan’da şiddete son ver

    İngiltere’den Suu Çi’ye: Arakan’da şiddete son ver

    AA
    19.09.2017 - 10:38 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 10:38

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi ve sivil hükümete, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete son verilmesi için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

    JOHNSON, BM Genel Kurulu kapsamında kendi ev sahipliğinde New York’ta düzenlenen ‘Arakan Toplantısı’nın ardından açıklama yaptı. Basına kapalı düzenlenen toplantı sonrasında konuşan Johnson, “Myanmar, son yıllarda demokrasi yolunda cesaretlendirici adımlar atarken Arakan’da yaşanan korkunç insan hakları ihlalleri ve şiddet olayları ülkenin ismine leke sürüyor” ifadelerini kullandı.
    Myanmar’ın bu nedenle kendisini BM Güvenlik Konseyi gündeminde ve uluslararası toplumun denetlemesi altında bulunca şaşırmaması gerektiğine dikkati çeken Johnson, hiç kimsenin Myanmar’da askeri yönetime geri dönülmesini görmek istemediğinin altını çizdi.
    Johnson, “Aung San Suu Çi ve sivil hükümetin bu şiddete son vermesi gerek, şiddetin son bulması ve insani yardım girişine izin verilmesi için harekete geçildiğini görmemiz gerek” değerlendirmesinde bulundu.
    Toplantıya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yanı sıra Myanmar Ulusal Güvenlik Danışmanı, Bangladeş, Endonezya, Avustralya, Kanada, İsveç ve Danimarka’dan bakan düzeyinde katılım oldu. ABD’yi ise BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley temsil etti.

    Etiketler: ingiltere , BM , Arakan , şiddet , Boris Johnson
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