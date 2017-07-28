İngiltere'den Güney Çin Denizi için flaş hamle

Johnson beraberindeki İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ile Avustralya'da çeşitli temaslarda bulunarak, Avustralyalı meslektaşı Julie Bishop ile bir araya geldi.

Her iki ülkenin Savunma bakanlarının da katıldığı toplantının ardından Sydney'deki Lowy Enstitüsü'nde konuşan Johnson, ülkesine ait HMS Queen Elizabeth ve HMS Prince of Wales adlı iki yeni uçak gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sularda seyrüsefer özgürlüğünü denetlemek üzere bölgeye gönderileceğini söyledi.

Johnson, "İki yeni devasa uçak gemisiyle yapacağımız ilk şeylerden biri onları, kurallara dayalı uluslararası sisteme ve özgürlüğe olan inancımızı doğrulamak maksadıyla dünya ticareti için hayati önem taşıyan bu su yolları boyunca bölgedeki serbest dolaşım operasyonuna göndermektir." dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Fallon da Avustralya'nın ABC'de kanalında katıldığı bir programda, "İlk konuşlandırmaları henüz çizmedik fakat bu uçak gemileri, Hindistan Pasifik Okyanusu'nda göreceksiniz çünkü dünyanın bu bölümünde artan gerginlikler ve artan zorluklar var.” ifadelerini kullandı.

ABD, Avustralya ve İngiltere gibi yakın müttefiklerin yanı sıra bölge ülkeleri de Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sulara ada inşa ederek, dünyanın en yoğun deniz ticaret yollarından birinin bulunduğu suların militarize edilmesine karşı çıkıyor.

Çin, 1947'de yayımladığı dokuz kesik çizgili haritayla yaklaşık 3 milyon kilometrekarelik bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'nde hak iddia ettiği bölgede Şişa (Paracel), Congşa, Nanşa (Spratly), Dongşa adalar grubu bulunuyor. Bu adalar grubu, birçok kayalık, sığlık ve adacığı da içine alıyor.

Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Endonezya'nın kıyısı bulunduğu Güney Çin Denizi'nde bölge ülkeleri, kıta sahanlıklarını "Özel Ekonomik Bölge" olarak belirleyerek, zengin yeraltı ve balıkçılık kaynaklarını sınırları içine almaya çalışıyor.