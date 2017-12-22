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    İngiltere'den gelip Nurten öğretmenin filmini çektiler

    İHA
    22.12.2017 - 15:31 | Son Güncelleme:

    İngiltere'den gelen ekip, 2018 yılı için 'En İyi 50 Öğretmen'den biri olarak seçilen Nurten Akkuş'un projelerinin ve okulun yer aldığı eğitim filmini çekti.

    Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Ayvacık Anaokulu’nun müdürü 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) tarafından düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2018 yılı için seçtiği 'En İyi 50 Öğretmen' arasında yer aldı.

    İngiltereden gelip Nurten öğretmenin filmini çektiler

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    ‘En İyi 50 Öğretmen’ için Mart ayında Dubai'de düzenlenecek ödül töreni için İngiltere'den gelen bir yönetmen, Nurtan Akkuş'un projelerinin anlatıldığı bir tanıtım filmini çekti. Eğitim filmi olarak Dubai'deki ödül töreninde yayınlanacak tanıtım filminin çekimi üç gün sürdü. Böyle bil ilgiden memnun olduklarını belirten Akkuş; okul, Ayvacık ve Samsun'un tanıtımı için güzel bir proje olduğunu söyledi.

    İngiltereden gelip Nurten öğretmenin filmini çektiler

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