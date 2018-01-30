İngiltere'den Çin seferi

BREXIT yani İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci uluslararası ticarette gücünü kaybetmemesi için İngiltere’yi yeni açılımlara itiyor. Bu da daha önce görülmedik ziyaretlerin de gerçekleşmesini gündeme getiriyor. Nitekim, İngiltere Başbakanı Theresa May, Başbakan Li Keqiang’ın daveti üzerine bugün Çin’e resmi ziyarette bulunacak. 50 işadamı ile Çin’e adeta çıkarma yapacak olan Theresa May’in 2 Şubat’a kadar birçok işbirliğine imza atması bekleniyor. 2017 yılının iki ülke arasında büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yıldönümü olmasına dikkat çeken uzmanlar, bu ziyaretin ikili ticari ilişkilerde altın çağın başlangıcı olacağına işaret ediyor. Theresa May başbakanlık görevine gelmesinden bu yana, Çin’e ilk kez ziyarette bulunuyor.

NELER ÖNE ÇIKIYOR?

Üç günlük gezi sırasında Başbakan May’ın, Brexit (Avrupa Birliği’nden ayrılma) sonrası yeni anlaşmaları öne çıkarmak yerine mevcut ticaret ortaklıkları ile ilişkileri genişletmeye odaklandığı belirtiliyor. Görüşmelerde öne çıkacak konuların başında ise Kuzey Kore, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Başbakan May’in ayrıca, küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarıyla mücadele için de Çin’in desteğini talep edeceği dile getiriliyor. Bu ziyaretin ardından 2018 yılında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemli bir şekilde artması ve yeni yatırımların gerçekleşmesi bekleniyor. İngiltere’deki alt yapı yatırımlarında payını arttırmak isteyen Çinli firmalar için de bu gezinin bir fırsat olduğu konuşuluyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi son 8 yılda hızlı bir büyüme yakaladı. Bu dönemde Çin’in İngiltere’ye ihracatı sürekli arttı. 2010 yılında Çin’in İngiltere’ye ihracatı 30.9 milyar sterlinken bu rakam geçtiğimiz yılın 11 ayında 41 milyar sterline çıktı. 2010-2017 arasında ise İngiltere’nin Çin’e ihracatı yüzde 100 arttı. İngiltere 2010 yılında Çin’e 8.2 milyar sterlin ihracat yaparken, bu rakam 2017’nin 11 ayında 16.7 milyar sterlin oldu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında da artması bekleniyor. İki ülke arasında 2018’de yapılacak yeni anlaşmalara dikkat çekiliyor.

May’e gezide İngiltere’nin otomotiv, bankacılık, teknoloji, gıda ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri eşlik edecek. May, daha önce yaptığı açıklamada, “İngiliz şirketleri için Çin’de büyük fırsatlar var. Bu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanılması gerekiyor. Biz de onlara yardımcı olacağız. İngiltere’yi yurtdışında en iyi şekilde temsil eden iş dünyası temsilcilerimizle Çin’e ziyarette bulanacağız” demişti.

SÜPER CEO’LAR ÇİN YOLUNDA

- Astra Zeneca’nın CEO’su Pascal Sorio

- HSBC Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker

- Jaguar Land Rover CEO Ralf Speth

- Standard Chartered Bank CEO’su Bill Winter

- Standard Life Aberdeen Yönetim Kurulu Başkanı Gerry Grimstone

- London Stock Exchange Group CEO’su Nikhil Rathi