İngiltere'deki Türkiye kökenli politikacı Nilgün Canver son yolculuğuna uğurlandı

LONDRA’nın East Finchley semtindeki St. Marylebone Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Lordlar Kamarası’nın Türk üyesi Barones Meral Ece, İşçi Partisi milletvekilleri David Lammy, Meg Hillier, Catherine West, Haringey Belediye Başkanı Stephan Mann, politikacılar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve işadamlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişi kişi katıldı.

Nilgün Canver’in cenazesi, Hümeyra’nın söylediği ‘Sessiz Gemi’ adlı şarkının eşliğinde omuzlarda taşınarak krematoryumun önüne konuldu. Burada bir konuşma yapan İşçi Partisi lideri Corbyn, partisinin çatısı altında uzun yıllar siyaset yapan Nilgün Canver’in yerinin doldurulamayacağını söyledi. Corbyn, “Bütün İşçi Partisi adına başımız sağ olsun. Bugün partimiz adına burada bulunmaktan gurur duyuyorum. İşçi Partisi, Nilgün’ün ve onun birçok insanın hayatına yaptığı katkının kaybıyla sarsıldı. Bugün bu odanın tamamen dolu olması onun hayatı boyunca kazandığı başarıların göstergesidir” dedi.

KÜLLERİ DEFNEDİLDİ

Corbyn’in konuşmasını tamamlamasından sonra Londralı sanatçı Canan Sağar, gitarıyla Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ adlı türküsünü seslendirdi. Türkünün ardından İşçi Partili milletvekili David Lammy, konuştu ve Canver’in başarıları ve çalışkanlığını anlattı.

Diğer konuşmaların ardından Orhan Veli’nin ‘Anlatamıyorum’ adlı şiiri okundu, Cem Karaca’nın ‘Resimdeki Gözyaşları’ adlı şarkısı çalında ve Nilgün Canver’in cenazesi yakılmak üzere krematoryuma alındı. Yakılma işleminin ardından Canver’in külleri St. Marylebone Mezarlığı’na defnedildi.

Nilgün Canver, erken ölen eski SHP milletvekili Cüneyt Canver’in kuzeniydi