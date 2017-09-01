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    İngiltere'deki Türkiye kökenli politikacı Nilgün Canver son yolculuğuna uğurlandı

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    01.09.2017 - 17:59 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 17:59

    İngiltere’de kansere yenilen Türkiye kökenli İşçi Partili politikacı Nilgün Canver (60) için dün cenaze töreni düzenlendi. Vasiyeti üzerine St. Marylebone Krematoryumu’nda cenazesi yakılan Canver, son yolculuğunda Aşık Veysel, Cem Karaca ve Hümeyra’dan şarkılar çalındı, Orhan Veli’nin ‘Anlatamıyorum’ adlı şiiri seslendirildi. Cenaze törenine ana muhalefet İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de katıldı.

    LONDRA’nın East Finchley semtindeki St. Marylebone Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Lordlar Kamarası’nın Türk üyesi Barones Meral Ece, İşçi Partisi milletvekilleri David Lammy, Meg Hillier, Catherine West, Haringey Belediye Başkanı Stephan Mann, politikacılar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve işadamlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişi kişi katıldı.

    İngilteredeki Türkiye kökenli politikacı Nilgün Canver son yolculuğuna uğurlandı

    Nilgün Canver’in cenazesi, Hümeyra’nın söylediği ‘Sessiz Gemi’ adlı şarkının eşliğinde omuzlarda taşınarak krematoryumun önüne konuldu. Burada bir konuşma yapan İşçi Partisi lideri Corbyn, partisinin çatısı altında uzun yıllar siyaset yapan Nilgün Canver’in yerinin doldurulamayacağını söyledi. Corbyn, “Bütün İşçi Partisi adına başımız sağ olsun. Bugün partimiz adına burada bulunmaktan gurur duyuyorum. İşçi Partisi, Nilgün’ün ve onun birçok insanın hayatına yaptığı katkının kaybıyla sarsıldı. Bugün bu odanın tamamen dolu olması onun hayatı boyunca kazandığı başarıların göstergesidir” dedi.

    İngilteredeki Türkiye kökenli politikacı Nilgün Canver son yolculuğuna uğurlandı

    KÜLLERİ DEFNEDİLDİ

    Corbyn’in konuşmasını tamamlamasından sonra Londralı sanatçı Canan Sağar, gitarıyla Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ adlı türküsünü seslendirdi. Türkünün ardından İşçi Partili milletvekili David Lammy, konuştu ve Canver’in başarıları ve çalışkanlığını anlattı.
    Diğer konuşmaların ardından Orhan Veli’nin ‘Anlatamıyorum’ adlı şiiri okundu, Cem Karaca’nın ‘Resimdeki Gözyaşları’ adlı şarkısı çalında ve Nilgün Canver’in cenazesi yakılmak üzere krematoryuma alındı. Yakılma işleminin ardından Canver’in külleri St. Marylebone Mezarlığı’na defnedildi.

    Nilgün Canver, erken ölen eski SHP milletvekili Cüneyt Canver’in kuzeniydi

    Etiketler: Nilgün Canver , LONDRA , ingiltere
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