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    İngiltere’deki çetenin Türkiye ayağı çökertildi

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    28.09.2017 - 14:11 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 14:21

    İstanbul Narkotik Şube ekipleri, İngiltere’de 2 ay önce çökertilen uluslararası uyuşturucu çetesinin Türkiye ayağına yönelik operasyon yaptı. İngiltere’deki operasyonda olduğu gibi masaların içine zulalanan 208 kilo eroin ele geçerken, 3 Türk yakalandı.

    Fotoğraf: Arşiv

    İngiltere’de 2 ay önce uluslar arası uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenledi. Bazı çete üyeleri yakalanırken, operasyonda masalar içine zulalanmış eroin ele geçti. İngiltere’deki çetenin Türkiye ayağı çökertildi
    Bu operasyonun ardından İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, çetenin bir ayağının Türkiye’de faaliyet yürüttüğünü belirledi. Çete üyeleri takip altına alındı. Çetenin uyuşturucuları Maltepe ve Kartal’da gizlediğinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

    Depolar ve diğer adresler basıldı. Çete üyesi 3 kişi yakalanırken, 42 adet ahşap masa içinde 208 kilo eroin bulundu. Masalara ince paketler halinde zulalanan eroinin yurtdışına gönderilmek üzere çetenin hazırlık yaptığı anlaşıldı. Operasyonda eroin paketlemede kullanılan presleme makinesi de ele geçti.

    BONZAİ İMALATHANESİNDEN 1 TON YAVŞAN OTU ÇIKTI

    Polisin ikinci operasyonu Bağcılar’da gerçekleşti. Diyarbakır’dan İstanbul’a getirilen 30 kilo hint keneviri ve 15 bin TL ele geçti. 6 silah, 1 av tüfeğinin de ele geçtiği operasyonda 4 kişi yakalandı. Pendik Kurtköy’de bir kamyonete düzenlenen operasyonda ise rulo yapılmış halılar arasına gizlenmiş 130 kilo 400 gram Hint Keneviri ele geçti. Son operasyon ise Esenyurt’ta yapıldı. Narkotik ekipleri, bonzai imalathanesi basıldı. 3 kişi gözaltına alınırken, 43 çuval içerisinde yaklaşık bir ton bonzai yapımında kullanılan yavşan otu ele geçti. 4 operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

    Etiketler: istanbul , uyuşturucu operasyonu , ingiltere
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