Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İngiltere'de yeni savunma bakanı atandı

    İngiltere'de yeni savunma bakanı atandı

    AA
    02.11.2017 - 18:52 | Son Güncelleme:

    İngiltere'de Michael Fallon'un istifasıyla boşalan Savunma Bakanlığına Gavin Williamson atandı.

    İngiliz hükümetini sarsan cinsel taciz iddialarına adı karışan Fallon'un yerine, Muhafazakar Parti'nin parlamento grup başkanvekili Williamson tayin edildi.

    Fallon, The Sun gazetesinin manşetine taşınan, kabinedeki 6 bakanın isminin karıştığı cinsel taciz iddialarına ilişkin haberin ardından dün istifa etmişti. Haberde, 15 yıl önce yaşanan olayda Fallon'un, katıldığı bir yemekte ellerini defalarca bir kadın radyo sunucusunun dizlerine koyduğunu itiraf ettiği belirtilmişti.

    Fallon, habere ilişkin yaptığı açıklamada, radyo sunucusu Julia Hartley-Brewer'in dizlerine dokunduğunu ve bunun hemen ardından özür dilediğini kaydetmişti.
    Fallon istifa dilekçesinde, "Son günlerde, benim de daha önceden yaptığım davranışlar da dahil olmak üzere bazı milletvekilleri hakkında birkaç iddia öne sürüldü. Bunların birçoğu yanlış ancak geçmişte, temsil etmekten onur duyduğum Silahlı Kuvvetlerde talep ettiğimiz yüksek standartların altına düştüğümü kabul ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    MAY DURUMA EL KOYDU

    Başbakan Theresa May hafta başında cinsel taciz iddialarının gündemde geniş yer bulmasının ardından parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow'a gönderdiği mektupta, milletvekillerinin davranışlarından endişe duyan parlamento çalışanlarının şikayetlerini aktarabileceği bağımsız bir platform kurmasını talep etmişti.

    Cinsel taciz olaylarının artık daha fazla tolere edilmeyeceğinin altını çizen May, ülkedeki diğer siyasi parti liderlerine yaptığı çağrıda da cinsel tacizleri önleme hedefli mevcut uygulamaların sıkılaştırılmasına destek istemişti.

    İngiliz basını hafta sonunda, May hükümetinde görev yapan Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Mark Garnier'in sekreterine cinsel oyuncaklar satın aldırttığını ve uygunsuz dil kullandığını yazmıştı. Hakkındaki iddiaların doğru olduğunu açıklayan Garnier hakkında soruşturma başlatılmıştı.
    Basın ayrıca, Galler'den sorumlu eski Devlet Bakanı Stephen Crabb'in de 2013'te parlamentodaki bir iş için mülakata gelen genç bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürmüştü.

    Etiketler: ingiltere , londra , savunma bakanı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri