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    İngiltere’de satışa çıkarılan Kuran için Türkiye devrede

    AA
    24.10.2017 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Osmanlı hat ekolünün kurucusu meşhur hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede tarafından 16. yüzyılda sülüs hattı ile yazılan ve İngiltere’deki bir müzayede şirketi tarafından açık artırmaya çıkarılan Kuran-ı Kerim’in satışının durdurulması için girişimde bulundu.

    TÜRKİYE Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına başvuran bir kişi, sultanların hat hocası olarak bilinen, Osmanlı hat ekolünün kurucusu hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede tarafından 16. yüzyılda sülüs hattı ile yazılan ve İngiltere’deki Christie’s müzayede evinde bulunan Kuran- Kerim’in Türkiye’den kaçak yollarla çıkarıldığı ihbarında bulundu. Bu sırada Christie’s müzayede evi de, söz konusu eseri 120 bin sterlin başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkardı.
    İhbarı değerlendiren ve eserin kaçak yollarla İngiltere’ya götürüldüğü ihtimali üzerinde duran Bakanlık, girişim başlattı. Bakanlığa bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla müzayede şirketiyle temasta bulundu.
    Londra Büyükelçiliği üzerinden müzayede şirketine gönderilen yazıda, Türkiye topraklarından yasa dışı yollarla çıkarıldığı yönünde kuvvetli şüphe bulunan Kuran-ı Kerim’in satıştan çekilmesi talebi iletildi. Bakanlıktan yapılan girişimle, Türk hat sanatının nadide eserlerinden biri olan Kuran’ı Kerim’in 26 Ekim’de gerçekleştirilecek müzayede öncesi satışının durdurulması hedefleniyor.

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