İngiltere'de rehine krizi: Çok sayıda ekip sevk edildi

İngiltere'nin Nuneaton bölgesindeki bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içeridekileri rehin aldığı yönündeki olayın terör bağlantılı olmadığı bildirildi.



Nuneaton'un bağlı olduğu Warwickshire kenti polisinden yapılan açıklamada, "Bermuda Park" adlı alışveriş alanındaki olayın "herhangi bir terör eylemiyle bağlantısı bulunmadığı" duyuruldu.

Emniyet yetkilileri olayla ilgilenmeye devam ederken, acil servis hizmetleri de şu anda ölen ya da yaralanan bulunmadığını ve herhangi bir gelişmeye yönelik bölgede birkaç ambulans tutulduğunu aktardı.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, söz konusu alışveriş alanında bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içeridekileri rehin tuttuğu iddia edilmişti.

Paylaşımlarda ayrıca bölgeye çok sayıda silahlı polisin geldiği, alandaki sinema, mağazalar ve restoranlarda bulunanların dışarıya çıkmasına izin verilmediği öne sürülmüştü.



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