Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>İngiltere'de rehine krizi: Çok sayıda ekip sevk edildi

    İngiltere'de rehine krizi: Çok sayıda ekip sevk edildi

    AA
    22.10.2017 - 18:49 | Son Güncelleme:

    İngiltere'nin Nuneaton bölgesinde bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içerdekileri rehin aldığı belirtildi.

    İngiltere'nin Nuneaton bölgesindeki bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içeridekileri rehin aldığı yönündeki olayın terör bağlantılı olmadığı bildirildi.

    Nuneaton'un bağlı olduğu Warwickshire kenti polisinden yapılan açıklamada, "Bermuda Park" adlı alışveriş alanındaki olayın "herhangi bir terör eylemiyle bağlantısı bulunmadığı" duyuruldu.

    Emniyet yetkilileri olayla ilgilenmeye devam ederken, acil servis hizmetleri de şu anda ölen ya da yaralanan bulunmadığını ve herhangi bir gelişmeye yönelik bölgede birkaç ambulans tutulduğunu aktardı.

    Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, söz konusu alışveriş alanında bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içeridekileri rehin tuttuğu iddia edilmişti.
    Paylaşımlarda ayrıca bölgeye çok sayıda silahlı polisin geldiği, alandaki sinema, mağazalar ve restoranlarda bulunanların dışarıya çıkmasına izin verilmediği öne sürülmüştü.
     

     

    SON 24 SAATTE NELER OLDU?

    Etiketler: rehine krizi , Nuneaton bölgesi , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri