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    İngiltere’de porno yalanı istifa getirdi

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 00:12 | Son Güncelleme:

    İNGİLTERE Başbakanı Theresa May’in yardımcısı Damian Green (61), hakkındaki ‘porno’ iddiaları nedeniyle görevinden istifa etti. Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Damian Green’in parlamentodaki bilgisayarında 2008 yılında yapılan bir soruşturma kapsamında inceleme yapılmış ve çok sayıda pornografik içerik bulunmuştu.

    Telegraph’ın haberine göre; kabineye bağlı soruşturma komitesi, Green’in bilgisayarında çıkan porno içerikler konusunda kamuoyunu ve milletvekillerini yanlış yönlendirdiğine karar verdi. Green’in pornografik içerik bulunduğundan haberdar olmadığını söylediği, gerçekte ise bunu bildiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Başbakan May, Muhafazakâr Parti’de safları bir araya getirmesinde önemli destek bulduğu en yakın çalışma arkadaşı Damian Green’i istifa etmeye zorladı. Green’in istifasını kabul ederken, 2019 Avrupa Birliği’nden ayrılmaya hazırlanan ve Brüksel ile sıkı bir pazarlık dönemi geçiren Theresa May’in, Green’in gitmesiyle önemli bir desteği kaybettiği yorumları yapıldı.

    Etiketler: İngiltere , gazetehaberleri
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