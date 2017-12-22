İngiltere’de porno yalanı istifa getirdi

Telegraph’ın haberine göre; kabineye bağlı soruşturma komitesi, Green’in bilgisayarında çıkan porno içerikler konusunda kamuoyunu ve milletvekillerini yanlış yönlendirdiğine karar verdi. Green’in pornografik içerik bulunduğundan haberdar olmadığını söylediği, gerçekte ise bunu bildiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Başbakan May, Muhafazakâr Parti’de safları bir araya getirmesinde önemli destek bulduğu en yakın çalışma arkadaşı Damian Green’i istifa etmeye zorladı. Green’in istifasını kabul ederken, 2019 Avrupa Birliği’nden ayrılmaya hazırlanan ve Brüksel ile sıkı bir pazarlık dönemi geçiren Theresa May’in, Green’in gitmesiyle önemli bir desteği kaybettiği yorumları yapıldı.