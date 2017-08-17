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İngiltere'de perakende satışlar yavaşladı

Hürriyet Haber
17 Ağustos 2017 - 13:03Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 13:03

İngiltere'de perakende satışlar güçlü ikinci çeyreğin ardından Temmuz'da beklenildiği gibi yavaşlarken; tüketicilerin gıda dışındaki birçok şeyin alımında kısıntıya gitmeleri tüketici talebindeki düşüş endişelerini artırdı.

Perakende satışlar Temmuz'da yüzde 0.3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler perakende satışların yüzde 0.2 artmasını bekliyorlardı.

Verideki aylık volatiliteyi gideren Temmuz ayına kadarki üç aylık döneme bir bütün olarak bakıldığında, perakende satış büyümesi 2016 üçüncü çeyrekten beri en güçlü çeyrek konumundaki ikinci çeyrekte kaydettiği yüzde 1.5 seviyesinden yüzde 0.6'ya geriledi.

Brexit sonrası değer kaybeden sterlinin ithalat maliyetlerini artırmasıyla yükselen enflasyon bu yıl İngiliz tüketicilerin harcanabilir gelirlerini azaltırken, perakende satışlarda 2010'dan beri en zayıf ilk çeyrek dönemin kaydedilmesine neden olmuştu.

Perakende satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 ile Kasım 2013'ten bu yana en yavaş büyümeyi kaydetmişti.

Etiketler: İngiltere , ingiltere , enflasyon
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