İngiltere’de ‘pembe vagon’ krizi: ‘Sorun saldırganlarda’

Williamson kendi partisinin üyeleri tarafından kadına karşı şiddeti normalleştirme ve ayrımcılığı savunmakla suçlandı. Parlamentodaki Eşitlik ve Kadın Komitesi üyesi olan milletvekili Jess Philips tweet’ter üzerinden bir açıklama yaptı. Philips tweet’te “Kadınların hareketlerini kısıtlamak onları güvenli kılmaz, saldırıları normalleştirir. Sorunun kadınların oturma planları değil saldırganlar olduğu konusunda net olmalıyız. Kimin hangi vagonda seyahat edebileceğine karar vermek yerine tüm vagonları herkes için güvenli kılabilir miyiz?” dedi. Chris Williamson ise tacize uğrayan kadınların sayısındaki artış nedeniyle bu öneriyi getirdiğini söylüyor.