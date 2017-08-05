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    İngiltere’de ölümü isyana yol açan genç anıldı

    AA
    05 Ağustos 2017 - 11:25Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 11:25

    İngiliz polisinin 2011 yılında başkent Londra’nın Tottenham semtinde vurarak öldürdüğü siyahi genç Mark Duggan’ın ölümünün 6. yılında Tottenham polis karakolu önünde anma töreni düzenlendi.

    POLİSİN aldığı güvenlik tedbirleri arasında düzenlenen anma törenine, muhtelif polis operasyonlarında hayatını kaybedenlerin yakınları da katıldı. Törene katılanlar, siyahilere karşı polis şiddetini protesto etti. Polisin, çatışmada vurulduğunu ileri sürdüğü Duggan’ın ölümü, 6-11 Ağustos 2011 tarihlerinde Londra, Manchester, Liverpool ve Birmingham başta olmak üzere 12 şehirde isyan, yağma ve kundaklama olaylarına yol açmış, çıkan olaylarda 5 kişi ölmüş, 2 bine yakın kişi gözaltına alınmış, bine yakın kişi tutuklanmış ve 200 milyon sterlini bulan maddi hasar meydana gelmişti.

    İngiltere’de ölümü isyana yol açan genç anıldı

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    Ailesi ve konuyla ilgilenen insan hakları örgütleri, Duggan’ın olay sırasında silah taşımadığını savunurken, Duggan’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, 2014’te son ermiş ve olaya karışan polisler suçsuz bulunmuştu.
    Londra’da 15 Haziran ve 22 Temmuz’da da polis operasyonlarında 2 siyahi gencin hayatını kaybetmesinin ardından yapılan protesto gösterilerinde eylemcilerle polis arasında gerilim yaşanmıştı. Son olarak geçen cuma günü Dalston semtinde çöp konteynırlarını yakarak yolları kesen ve polise şişe fırlatan eylemciler, çevik kuvvet ekipleri tarafından dağıtıldı.

    Etiketler: ingiltere , Mark Duggan , anma töreni
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