İngiltere’de konut fiyatları geriledi

HALIFAX konut endeksi verilerine göre, İngiltere’de mayıs, haziran ve temmuzu kapsayan üç aylık dönemde konut fiyatları bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0.2 düştü. Ülkede konut fiyatları, temmuz sonu itibarıyla yıllık bazda ise yüzde 2.1 artış kaydetti.

Halifax Genel Müdürü Russell Galley, “Konut fiyatları yılın başında gözlemlediğimiz gibi yatay seyretmeye devam ediyor. Temmuz ayının sonuna kadar olan son üç aylık dönemde konut fiyatları bir önceki çeyreğe göre geriledi. Bu yılın ocak ayında yıllık yüzde 5.7 artış kaydeden konut fiyatları, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2.1’e geriledi. Bu 2013 yılının nisan ayından bu yana en düşük seviye” dedi.