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İngiltere’de işsizlik 42 yılın en düşük seviyesinde

AA
16 Ağustos 2017 - 14:05Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 14:05

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre nisan mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde işsizlik oranı, bir önceki dönemde kaydedilen yüzde 4.5 seviyesinden yüzde 4.4’e geriledi.

ONS verileri açıklanmadan önceki beklenti haziran ayında ülkede işsizlik oranının yüzde 4.5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İngiltere’de son verilerine göre işsizlik oranı 1975 yılından bu yana en düşük seviyesinde.

Haziran ayında bonus hariç ortalama haftalık kazançlar ise yıllık bazda yüzde 1.9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2.1 artış kaydetti. Ülkede haziran ayında bonus dahil ortalama haftalık kazançlar da yüzde 1.7 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2.1 arttı. ONS Kıdemli İstihdam Piyasası Uzmanı Matt Hughes, “İngiltere’de istihdam cephesi gücünü korumaya devam ediyor. İşsizlikte yeni bir rekor kaydedildi” dedi.

ÖZKARDEŞKAYA: SÜRPRİZ YAPTI
London Capital Group (LCP) Kıdemli Piyasa Stratejisti İpek Özkardeşkaya da “İngiltere’de gelir artışı yukarı yönlü olmak üzere piyasaları sürpriz yaptı. Haziran ayında gelirler yüzde 2.1 seviyesinde artış kaydetti. Öte yandan aynı ay itibariyle enflasyon yüzde 2.6 artış kaydetti. Gelirler ve tüketici fiyatlarındaki makasın açılması hane halkı harcamalarını baskılamaya devam etse de, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) şahin kanadı faiz oranları tüm zamanların en düşük seviyesinde seyretmeye devam ettikçe, önümüzdeki dönemde verileri dikkatle izlemeye devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: ingiltere , işsizlik , İpek Özkardeşkaya
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